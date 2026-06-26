Asztalra csapott Zelenszkij: újabb országra akarja kiterjeszteni a háborút Putyin, itt a baljós jel

Az ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében – amelyet az ukrán külső hírszerzés (SZVR) megbízott vezetője, Oleh Luhovszkij tájékoztatása után osztott meg – jelezte, hogy a közúti infrastruktúra, valamint a lőszer- és üzemanyagraktárak kiépítése a végéhez közeledik a határ menti térségben.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ezeknek kizárólag katonai céljuk lehet.
Kijevi tisztviselők az utóbbi hónapokban többször felhívták a figyelmet, hogy szerintük Moszkva egyre szorosabban próbálja bevonni Fehéroroszországot az Ukrajna elleni háborúba. Hétfőn a száműzetésben lévő fehérorosz ellenzék tagjai átadtak Zelenszkijnek egy listát azokról a jelekről, amelyek alapján Minszk hamarosan beléphet a konfliktusba.
Zelenszkij közölte, hogy
Ukrajna megküldte a "szükséges jelzéseket" Fehéroroszországnak
a határ menti tevékenység, valamint a Moszkvával való egyéb együttműködés miatt, ami a háború elhúzódását és kiterjesztését szolgálja.
A belarusz félnek kell lépéseket tennie a deeszkaláció és a béke felé
- tette hozzá az ukrán elnök.
Zelenszkij nyilatkozata egy nappal azután érkezett, hogy a fehérorosz elnök,
Aljakszandr Lukasenka látszólag elfogadta Kijev ultimátumát, és kikapcsolta azokat az elektronikus relérendszereket, amelyek fehérorosz területről segítették az ukrajna elleniorosz dróntámadásokat.
Kijev kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem szerelik le a berendezéseket, Fehéroroszországnak ukrán válaszlépésekkel szembesülhet.
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