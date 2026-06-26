Az egész EU-ban szigoríthatnak az ukrán menekültek státuszán: fontos kivétel kerül a szabályok közé

A dán bevándorlási és integrációs minisztérium tájékoztatása alapján a 23 és 60 év közötti, a hadkötelezettség alól nem mentesülő férfiak a jövőben nem kaphatnak tartózkodási engedélyt Dániában. A tervezett módosítás az úgynevezett ukrajnai különleges törvényt érinti, amelyet a dán parlament az orosz inváziót követően, 2022-ben fogadott el. Ez átmeneti tartózkodási jogot biztosított az Ukrajnából elmenekült emberek számára.
Dánia vállvetve támogatja Ukrajnát a szabadságért vívott harcában. Éppen ezért módosítjuk most a különleges törvényt, mivel a tartózkodási szabályaink nem arra szolgálnak, hogy segítségükkel kijátsszák a hadkötelezettséget. Ez ugyanis aláássa Ukrajna katonai erőfeszítéseit, és gyengíti az ország védekezőképességét az orosz agresszióval szemben
- jelentette ki Morten Bødskov bevándorlási és integrációs miniszter.
A szigorítás a már korábban kiadott tartózkodási engedélyeket nem érinti. A tárca hozzátette, hogy folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket is mérlegel. 2026 májusának elején nagyjából 47 600 ukrajnai menekült élt Dániában a különleges törvény alapján biztosított státusszal.
Hasonló lépés készül európai uniós szinten is.
A 2022 márciusában hatályba lépett, átmeneti védelemről szóló uniós irányelv eredetileg rövid távú, rendkívüli intézkedésnek indult, ám az érvényességét már többször meghosszabbították, így jelenleg 2027. március 4-ig hatályos. Az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy a védelmi státuszt újabb egy évvel, egészen 2028. március 4-ig tolják ki.
Brunner közölte, a bizottsági javaslat célja a jogbiztonság fenntartása, a stabilitás és a kiszámíthatóság biztosítása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges.
Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a javaslat figyelembe veszi Ukrajna változó védelmi és újjáépítési szükségleteit.
A tervezet ugyanakkor egy fontos kivételt is tartalmaz:
nem részesülhetnének átmeneti védelemben azok az újonnan érkező személyek, akik a hadkötelezettségük miatt törvényesen nem hagyhatnák el Ukrajnát.
Ezt az ukrán fél kérte tőlünk, mi pedig eleget teszünk a kérésnek
- fogalmazott Brunner, hozzátéve, hogy a kérdésről a bizottság részletes egyeztetéseket folytatott Kijevvel és a tagállamokkal.
A biztos hangsúlyozta, hogy az indítvány továbbra is védi azokat a családokat, amelyek már új életet kezdtek Európában, beilleszkedtek a befogadó társadalomba, munkát vállaltak, megtanulták a nyelvet, vagy saját vállalkozást indítottak. A bizottsági javaslatot következő lépésként az Európai Unió Tanácsának kell megvitatnia és elfogadnia, melyben az egyes tagállamok szakminiszterei képviseltetik magukat.
Az MTI tudósítása szerint a bizottság a tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal szoros együttműködésben az önkéntes visszatérést segítő kísérleti program kialakításán dolgozik. A program egyebek mellett a munkahelyteremtés, a lakhatás és az oktatás területén fog támogatást nyújtani azoknak, akik vissza kívánnak térni Ukrajnába - magyarázta Brunner.
Ha Ukrajnában megváltoznak a körülmények, lehetővé téve a fokozatos visszatérést és a fenntartható visszailleszkedést Ukrajnában,
az Európai Bizottság javaslatot tehet az ideiglenes védelmi státusz felfüggesztésére a tervezett befejezési dátumnál korábban
- tette hozzá az uniós biztos.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek közül mintegy 4,4 millióan regisztráltak ideiglenes védelemre az Európai Unióban, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov
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