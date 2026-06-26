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Az egész EU-ban szigoríthatnak az ukrán menekültek státuszán: fontos kivétel kerül a szabályok közé
Globál

Az egész EU-ban szigoríthatnak az ukrán menekültek státuszán: fontos kivétel kerül a szabályok közé

MTI
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Portfolio
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A dán kormány szigorítja az ideiglenes védelemre való jogosultság szabályait annak érdekében, hogy az ukrán állampolgárok ne használhassák a menekültstátuszt a hazájukban zajló katonai mozgósítás elkerülésére - írja az Ukrajinszka Pravda. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság szintén hasonló kivétel bevezetésével tett javaslatot az ukrán menekültek átmeneti védelmének meghosszabbítására.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A dán bevándorlási és integrációs minisztérium tájékoztatása alapján a 23 és 60 év közötti, a hadkötelezettség alól nem mentesülő férfiak a jövőben nem kaphatnak tartózkodási engedélyt Dániában. A tervezett módosítás az úgynevezett ukrajnai különleges törvényt érinti, amelyet a dán parlament az orosz inváziót követően, 2022-ben fogadott el. Ez átmeneti tartózkodási jogot biztosított az Ukrajnából elmenekült emberek számára.

Dánia vállvetve támogatja Ukrajnát a szabadságért vívott harcában. Éppen ezért módosítjuk most a különleges törvényt, mivel a tartózkodási szabályaink nem arra szolgálnak, hogy segítségükkel kijátsszák a hadkötelezettséget. Ez ugyanis aláássa Ukrajna katonai erőfeszítéseit, és gyengíti az ország védekezőképességét az orosz agresszióval szemben

- jelentette ki Morten Bødskov bevándorlási és integrációs miniszter.

A szigorítás a már korábban kiadott tartózkodási engedélyeket nem érinti. A tárca hozzátette, hogy folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket is mérlegel. 2026 májusának elején nagyjából 47 600 ukrajnai menekült élt Dániában a különleges törvény alapján biztosított státusszal.

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Hasonló lépés készül európai uniós szinten is.

A 2022 márciusában hatályba lépett, átmeneti védelemről szóló uniós irányelv eredetileg rövid távú, rendkívüli intézkedésnek indult, ám az érvényességét már többször meghosszabbították, így jelenleg 2027. március 4-ig hatályos. Az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy a védelmi státuszt újabb egy évvel, egészen 2028. március 4-ig tolják ki.

Brunner közölte, a bizottsági javaslat célja a jogbiztonság fenntartása, a stabilitás és a kiszámíthatóság biztosítása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges.

Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a javaslat figyelembe veszi Ukrajna változó védelmi és újjáépítési szükségleteit.

A tervezet ugyanakkor egy fontos kivételt is tartalmaz:

nem részesülhetnének átmeneti védelemben azok az újonnan érkező személyek, akik a hadkötelezettségük miatt törvényesen nem hagyhatnák el Ukrajnát.

Ezt az ukrán fél kérte tőlünk, mi pedig eleget teszünk a kérésnek

- fogalmazott Brunner, hozzátéve, hogy a kérdésről a bizottság részletes egyeztetéseket folytatott Kijevvel és a tagállamokkal.

A biztos hangsúlyozta, hogy az indítvány továbbra is védi azokat a családokat, amelyek már új életet kezdtek Európában, beilleszkedtek a befogadó társadalomba, munkát vállaltak, megtanulták a nyelvet, vagy saját vállalkozást indítottak. A bizottsági javaslatot következő lépésként az Európai Unió Tanácsának kell megvitatnia és elfogadnia, melyben az egyes tagállamok szakminiszterei képviseltetik magukat.

Az MTI tudósítása szerint a bizottság a tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal szoros együttműködésben az önkéntes visszatérést segítő kísérleti program kialakításán dolgozik. A program egyebek mellett a munkahelyteremtés, a lakhatás és az oktatás területén fog támogatást nyújtani azoknak, akik vissza kívánnak térni Ukrajnába - magyarázta Brunner.

Ha Ukrajnában megváltoznak a körülmények, lehetővé téve a fokozatos visszatérést és a fenntartható visszailleszkedést Ukrajnában,

az Európai Bizottság javaslatot tehet az ideiglenes védelmi státusz felfüggesztésére a tervezett befejezési dátumnál korábban

- tette hozzá az uniós biztos.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek közül mintegy 4,4 millióan regisztráltak ideiglenes védelemre az Európai Unióban, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov

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