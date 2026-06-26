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Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?
Globál

Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

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Az amerikai haderő pénteken légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen elkövetett teheráni támadásra a Hormuzi-szorosban.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának közleménye szerint

az amerikai harci repülőgépek iráni rakéta- és drónraktárakra, valamint part menti radarállomásokra mértek csapást.

Az iráni média beszámolója szerint pénteken egy lövedék csapódott be a dél-iráni Szirik városának egyik mólója közelében. Egy katonai forrásra hivatkozva hozzátették, hogy órákkal a légicsapások előtt figyelmeztető lövéseket adtak le a Hormuzi-szorosban az általuk "szabálysértőnek" minősített hajók irányába.

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