Az iráni háború súlyos vesztesége után elkötelezte magát Amerika: jöhet az E-7 Wedgetail

Russell Vought, az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) igazgatója a múlt héten Mike Johnson házelnöknek küldött levelében részletezte a tervezett pénzügyi átcsoportosítást. A Pentagon javaslata alapján 651 millió dollárt vontak volna el a haditengerészet E-2-es beszerzési keretéből, további 899 milliót pedig a légierő titkosított programjaiból. A bizottság szerdán a védelmi költségvetési törvényjavaslat saját változatában
jóváhagyta az E-7-es típus teljes finanszírozását, ám ezzel egy időben visszapótolta a haditengerészettől elvont összeget.
A képviselők jelezték, hogy bár teljes mértékben támogatják az E-7-es programot és a források átcsoportosítását, a 2027-es pénzügyi évre vonatkozóan visszaállították az E-2D program finanszírozását hat repülőgépre. Indoklásuk szerint az E-2D platform műveleti szempontból nélkülözhetetlen, ráadásul az E-2D és az E-7-es típusok kiegészítik egymást, így a jövőben inkább több, mintsem kevesebb repülőgépre lesz szükség.
A légierő képviselői azután kezdtek még intenzívebb lobbitevékenységbe az E-7-es finanszírozásáért és a harctéri helyzetfelismerés javításáért, hogy márciusban, az iráni háború idején megsérült a légierő egyik E-3 Sentry típusú légi felderítő és irányító repülőgépe. Bár a Pentagon eredetileg kihagyta a Wedgetailt a 2027-es költségvetési tervezetéből, Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt hónapban irányt váltott, és a törvényhozók előtt kijelentette, hogy a jövőbeli konfliktusok kezeléséhez elengedhetetlen az új generációs utódtípus beszerzése. A költségvetési bizottság véleménye szerint a fogyatkozó E-3-as flotta és a légi harcvezető gépekre háruló fokozott terhelés miatt jóval nagyobb beruházásra van szükség az utódmodell fejlesztésébe. Az öregedő E-3-asokat a modern E-7 Wedgetail váltja fel, amely teljes mértékben kompatibilis a szövetségesek által már használt eszközökkel.
Mark Gunzinger, a Mitchell Intézet szakértője szerint kedvező jel, hogy a Fehér Ház, a Pentagon és a Kongresszus álláspontja megegyezik, így a programnak kiválóak az indítási esélyei. Hozzátette ugyanakkor, hogy a meglévő költségvetési kereteken belüli bármilyen forrásátcsoportosítás elkerülhetetlenül más programok rovására megy.
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