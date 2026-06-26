Bejelentette Oroszország: minden eddiginél nagyobb területet hódítana meg, igaz, eljutni még nem sikerült odáig

A holdi atomerőmű gondolata nem új keletű, hiszen 2025 nyarán Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes már azt ígérte Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy Oroszország lesz az első ország, amely atomerőművet épít a Holdon.

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov 2026 áprilisában arról számolt be, hogy a vállalat a Roszkoszmosszal közösen egy legfeljebb 10 kilowatt teljesítményű, több mint tízéves, meghibásodásmentes élettartamú holdi energiaellátó egységet fejleszt. Az erőműnek ellen kell állnia az indítás során fellépő terhelésnek, a vákuumnak, a sugárzásnak, valamint a holdi éjszaka szélsőséges, mínusz 150 Celsius-fokos hidegének, amely két földi héten át tart.

Lihacsov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 10 kilowattos teljesítmény kevés a Hold ipari kiaknázásához, így például a ritkaföldfémek bányászatához, az oxigén és a rakéta-üzemanyag jégből történő kinyeréséhez, vagy a bonyolultabb termékek helyi gyártásához.

Emiatt az ügynökség már egy nagyságrenddel nagyobb teljesítményű erőmű tervein is dolgozik.

Az orosz holdprogramot ugyanakkor évek óta jelentős nehézségek, csúszások és kudarcok kísérik. Oroszország fél évszázad utáni első holdmissziója 2023-ban kudarcba fulladt, amikor a több mint tíz éven át előkészített Luna–25 űrszonda a Hold felszínébe csapódott. Szergej Csernyisev, az Orosz Tudományos Akadémia alelnöke 2026 áprilisában bejelentette, hogy a következő holdmisszió indítását 2027-ről 2028-ra halasztották, és több ezt követő küldetést is elnapoltak.

Az akadémia ezzel párhuzamosan egy "Űrtudomány" elnevezésű szövetségi projekt keretében felvetette a Hold felosztásának tervét, amely szerint Oroszország saját "szuverén területeket" jelölhetne ki a holdfelszínen. Anatolij Petrukovics akadémikus elmondta, hogy a holdprogram költségvetése 2036-ig mintegy 700 milliárd rubelt (7,5 milliárd dollárt) tesz ki, míg a teljes "Űr" nemzeti projekt finanszírozása eléri a 4,4 billió rubelt (47,2 milliárd dollárt).

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