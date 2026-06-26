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Bejelentette Oroszország: minden eddiginél nagyobb területet hódítana meg, igaz, eljutni még nem sikerült odáig
Globál

Bejelentette Oroszország: minden eddiginél nagyobb területet hódítana meg, igaz, eljutni még nem sikerült odáig

Portfolio
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A Roszkoszmosz orosz űrügynökség egy olyan elnöki rendelettervezetet készített elő, amely szerint Oroszország 2036-ra atomerőművet telepítene a Holdra a tervezett holdbázis infrastruktúrájának energiaellátására. Az állami űrkutatási politika fő céljait rögzítő dokumentum alapján Moszkva a következő tíz évben építené fel az erőművet, majd ezt követően a Vénusz és a Mars felé bővítené a kutatásokat, valamint nukleáris meghajtású űrhajókat is indítana - írta az United24 Media.

A holdi atomerőmű gondolata nem új keletű, hiszen 2025 nyarán Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes már azt ígérte Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy Oroszország lesz az első ország, amely atomerőművet épít a Holdon.

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov 2026 áprilisában arról számolt be, hogy a vállalat a Roszkoszmosszal közösen egy legfeljebb 10 kilowatt teljesítményű, több mint tízéves, meghibásodásmentes élettartamú holdi energiaellátó egységet fejleszt. Az erőműnek ellen kell állnia az indítás során fellépő terhelésnek, a vákuumnak, a sugárzásnak, valamint a holdi éjszaka szélsőséges, mínusz 150 Celsius-fokos hidegének, amely két földi héten át tart.

Lihacsov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 10 kilowattos teljesítmény kevés a Hold ipari kiaknázásához, így például a ritkaföldfémek bányászatához, az oxigén és a rakéta-üzemanyag jégből történő kinyeréséhez, vagy a bonyolultabb termékek helyi gyártásához.

Emiatt az ügynökség már egy nagyságrenddel nagyobb teljesítményű erőmű tervein is dolgozik.

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Az orosz holdprogramot ugyanakkor évek óta jelentős nehézségek, csúszások és kudarcok kísérik. Oroszország fél évszázad utáni első holdmissziója 2023-ban kudarcba fulladt, amikor a több mint tíz éven át előkészített Luna–25 űrszonda a Hold felszínébe csapódott. Szergej Csernyisev, az Orosz Tudományos Akadémia alelnöke 2026 áprilisában bejelentette, hogy a következő holdmisszió indítását 2027-ről 2028-ra halasztották, és több ezt követő küldetést is elnapoltak.

Az akadémia ezzel párhuzamosan egy "Űrtudomány" elnevezésű szövetségi projekt keretében felvetette a Hold felosztásának tervét, amely szerint Oroszország saját "szuverén területeket" jelölhetne ki a holdfelszínen. Anatolij Petrukovics akadémikus elmondta, hogy a holdprogram költségvetése 2036-ig mintegy 700 milliárd rubelt (7,5 milliárd dollárt) tesz ki, míg a teljes "Űr" nemzeti projekt finanszírozása eléri a 4,4 billió rubelt (47,2 milliárd dollárt).

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