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Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok
Globál

Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok

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Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök (címlapképünkön) csütörtök este a közösségi oldalán bejelentette, hogy a gdański Ukrajna-helyreállítási konferencián 160 megállapodást kötöttek összesen több mint 10 milliárd euró értékben - írja az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán kormányfő az elért eredményeket Volodimir Zelenszkij és az ukrán delegáció közös sikereként értékelt.

Szviridenko a legjelentősebb eredmények között említette

  • az Európai Unió új pénzügyi eszközének első, 3,2 milliárd euró összegű részletét,
  • valamint a Világbankkal kötött 3,4 milliárd dolláros megállapodást.

Szviridenko kiemelte, hogy

  • elindult az Ukrajna újjáépítését szolgáló kiemelt európai alap,
  • valamint létrejött az Ukrán Közlekedési Támogatási Alap is.
  • A létrejött egyezségek emellett 140 millió eurót biztosítanak lakhatási programokra,
  • az Európai Beruházási Bankkal kötött szerződés értelmében pedig kiemelt források jutnak a frontvonalhoz közeli térségek úthálózatának helyreállítására és védelmére.

Az ukrán miniszterelnök új partnerségi megállapodásokról is beszámolt a védelmi ipar és az energiaszektor területén.

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Ez a nap ismét megerősítette, hogy Ukrajna és Európa közös úton, közös értékekben és közös jövőben osztozik

- fogalmazott.

A gdański konferencián azért vezette Szviridenko az ukrán delegációt, mert Zelenszkij visszamondta a részvételét, miután emlékezetpolitikai okokból elmérgesedett Kijev és Varsó viszonya.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Valda Kalnina

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