Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok

Az ukrán kormányfő az elért eredményeket Volodimir Zelenszkij és az ukrán delegáció közös sikereként értékelt.

Szviridenko a legjelentősebb eredmények között említette

az Európai Unió új pénzügyi eszközének első, 3,2 milliárd euró összegű részletét,

valamint a Világbankkal kötött 3,4 milliárd dolláros megállapodást.

Szviridenko kiemelte, hogy

elindult az Ukrajna újjáépítését szolgáló kiemelt európai alap ,

, valamint létrejött az Ukrán Közlekedési Támogatási Alap is.

is. A létrejött egyezségek emellett 140 millió eurót biztosítanak lakhatási programok ra,

ra, az Európai Beruházási Bankkal kötött szerződés értelmében pedig kiemelt források jutnak a frontvonalhoz közeli térségek úthálózatának helyreállítására és védelmére.

Az ukrán miniszterelnök új partnerségi megállapodásokról is beszámolt a védelmi ipar és az energiaszektor területén.

Ez a nap ismét megerősítette, hogy Ukrajna és Európa közös úton, közös értékekben és közös jövőben osztozik

- fogalmazott.

A gdański konferencián azért vezette Szviridenko az ukrán delegációt, mert Zelenszkij visszamondta a részvételét, miután emlékezetpolitikai okokból elmérgesedett Kijev és Varsó viszonya.

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