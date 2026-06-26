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Elképesztő felfedezést tettek a rejtélyes csillagközi objektumról: sokkal idősebb lehet, mint azt korábban sejtették
Globál

Elképesztő felfedezést tettek a rejtélyes csillagközi objektumról: sokkal idősebb lehet, mint azt korábban sejtették

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Amikor a 3I/ATLAS jelű csillagközi objektum 2025 decemberében elérte a Naphoz legközelebbi pontját és távolodni kezdett a csillagtól, a kutatók megragadták az alkalmat, és a NASA James Webb űrteleszkópját felé irányítva részletes méréseket végeztek a kémiai összetételéről. A rejtélyes, elképesztően nagy sebességgel utazó objektumról egy friss, Nature folyóiratban megjelent tanulmányban - írta meg a NASA.

Az üstökös elnevezése onnan ered, hogy ez a harmadik megerősített csillagközi üstökös – vagyis a Naprendszeren kívülről származó égitest –, amelyet a NASA által finanszírozott ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) program fedezett fel.

Az égitesttel kapcsolatban a felfedezését követően többen - köztük a Harvard egyik csillagásza, Avi Loeb is - felvetették, hogy a rendhagyó pályája és nagy sebessége miatt akár egy idegen űrhajó is lehet. A későbbi mérések és az objektumról készített fotók alapján azonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy csupán egy üstökösről van szó, amely a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe.

Egyedülálló lehetőség nyílt arra, hogy egy olyan ősi, távoli égitestet tanulmányozhassunk, amely valószínűleg idősebb, mint a Napunk és a saját bolygórendszerünk

– nyilatkozta Martin Cordiner, a NASA Goddard Űrközpontjának asztrokémikusa, a héten megjelent tanulmány vezető szerzője.

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A kutatók rendkívüli engedélyt kaptak arra, hogy megszakítsák a Webb előre tervezett megfigyelési programját, és a NIRSpec (közeli infravörös spektrográf) nevű műszerrel vizsgálják meg az üstököst.

A NIRSpec rendkívül magas deutériumkoncentrációt tárt fel az égitest felszínén, amely mintegy harmincszorosa a naprendszerbeli üstökösökben mérhető értéknek.

Ez arra utal, hogy a 3I/ATLAS egy rendkívül hideg környezetben, a galaxisunk történetének egy jóval korábbi szakaszában keletkezett. Az égitest anyaga feltehetően intenzív sugárzásnak volt kitéve a csillagközi térben, miközben elkerülte a tartós meleget, amely a deutériumot tartalmazó nehézvízjeget a Földön ismert közönséges vízjéggé alakíthatta volna át.

A spektrográf emellett a könnyebb szén-12 izotóphoz képest csak nyomokban mutatott ki szén-13-at, ami szintén az égitest rendkívül idős korát bizonyítja. A csillagrendszerekben ugyanis az idő múlásával egyre jobban feldúsul a szén-13 izotóp, ahogy a csillagok újabb és újabb generációi születnek meg, majd pusztulnak el. Ezzel magyarázható, hogy a viszonylag fiatal, mindössze 4,5 milliárd éves Naprendszerünk jóval több szén-13-at tartalmaz.

A kutatócsoport becslései szerint

a 3I/ATLAS akár 10–12 milliárd évvel ezelőtt is keletkezhetett, az univerzum úgynevezett kozmikus déli időszakában, amikor a csillagkeletkezés a tetőfokára hágott.

Szülőrendszerét feltehetően egy hideg, sűrű gázfelhő borította, a nehézvíz nagy mennyisége pedig arra utal, hogy az üstökös a formálódása idején végig mélyen fagyott állapotban maradt.

Stefanie Milam, a NASA Goddard Űrközpontjának munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint a felfedezés páratlan lehetőséget nyújt a galaxis csillagkémiai folyamatainak vizsgálatára.

A hatalmas kozmoszban eddig csupán egyetlen olyan helyet ismerünk, ahol a kémiai összetevők végül élet kialakulásához vezettek, ez pedig a saját Naprendszerünk és a Földünk. Az ilyen csillagközi égitestek vizsgálata döntő lépés afelé, hogy megértsük, mennyire számítanak gyakorinak vagy ritkának az élet feltételei a világegyetemben.

- tette hozzá.

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