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Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető
Globál

Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető

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Emmanuel Macron francia elnök elmondása szerint az Egyesült Államok most először hivatalos dokumentumban erősítette meg, hogy az orosz-ukrán háborúban nem semleges közvetítőként lép fel. Az államfő erről a francia–olasz csúcstalálkozó keretében, a Cannes melletti Antibes-ban tartott sajtótájékoztatón beszélt - írja az Ukrajinszka Pravda.

Macron szerint az Évianban tartott G7-csúcs hozzájárult ahhoz, hogy "a partnerek közötti összhang" megújuljon.

Mint fogalmazott,

Ukrajnát illetően az Egyesült Államok most először erősítette meg hivatalos szövegben, hogy már nem semleges közvetítő, és velünk együtt támogatja Ukrajna területi integritását, katonai és energetikai segítségnyújtását, valamint az Oroszország elleni szankciókat.

Macron a múlt heti franciaországi G7-csúcstalálkozó keretében háromoldalú egyeztetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel.

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A G7-ek Évianban hivatalos nyilatkozatot fogadtak el többek közt geopolitikai ügyekben is, melyben valóban hangsúlyozzák a Macron által említetteket. A francia elnök mondandóját érdemes némileg úgy pontosítani, hogy az Egyesült Államok a Biden-kormányzat idején nem viselkedett "semleges mediátorként" az orosz-ukrán háborúban, ezt az álláspontot a második Trump-adminisztráció kezdte képviselni 2025 elejétől. Az utóbbi hetekben azonban úgy tűnik, mintha Trump valóban közeledett volna Kijevhez.

Trump a napokban "bátornak" nevezte Zelenszkijt, akinek "nagyszerű emberei" és "jó felszerelései vannak".

Elég jól teljesít, mindegy, hogyan nézed. Tartja magát. Sokan meghalnak mindkét oldalon, de szerintem elég jól teljesít

- vélekedett az amerikai elnök szerdán.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Thibault Camus

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