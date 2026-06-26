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Hiába a béke, támadást indított Irán - És ezúttal Donald Trump már fenyegetőzni sem kezdett
Globál

Hiába a béke, támadást indított Irán - És ezúttal Donald Trump már fenyegetőzni sem kezdett

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök azzal vádolta meg Iránt, hogy megsértette a felek közötti tűzszüneti megállapodást, miután dróntámadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban. Az incidens az eddigi legnagyobb próbatétel elé állítja a múlt héten megkötött ideiglenes békét, és komolyan hátráltatja az energiakereskedelem szempontjából kulcsfontosságú útvonal forgalmának helyreállítását - írta a Bloomberg.

Trump egy pénteki közösségimédia-bejegyzésében arról számolt be, hogy legalább négy öngyilkos drón vett célba hajókat a térségben. Bár három eszközt sikerült megsemmisíteni,

az egyik közvetlen találatot mért egy nagyméretű teherhajó felső fedélzetére.

A jármű a sérülések ellenére folytatni tudta útját. A hivatalos közlemények szerint a szingapúri zászló alatt hajózó Ever Lovely konténerszállító parancsnoki hídja sérült meg, miután egy ajánlott útvonalon haladva oldalirányú találat érte.

Az amerikai elnök a tűzszüneti megállapodás "ostoba megsértésének" nevezte a történteket,

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de nem tért ki arra, hogy az Egyesült Államok tervez-e válaszlépést.

A bejegyzés hatására az olajárak esése némileg mérséklődött, részben korrigálva a szaúdi exportnövelés miatt korábban bekövetkezett négyszázalékos zuhanást.

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A támadást követően a brit tengerhajózási biztonsági szervezet (UKMTO) fokozott óvatosságra intette a térségben áthaladó hajókat. A mostani incidens komoly akadályt gördít a szoros háború előtti forgalmának visszaállítása elé, ami Donald Trump iráni tárgyalásainak egyik legfőbb célkitűzése volt.

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