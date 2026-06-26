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Igazi sikertörténetet írt a Gripenekkel egy magyar vállalkozás – Ilyen lehet a hazai hadiipar jövője?
Globál

Igazi sikertörténetet írt a Gripenekkel egy magyar vállalkozás – Ilyen lehet a hazai hadiipar jövője?

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A magyar hadiipari kis- és középvállalkozások (kkv) üzleti lehetőségeiről volt szó a Baker McKanzie csütörtökön tartott Baker Brunch című konferenciáján, amelyen egy igazi magyar sikertörténetet is bemutattak: a Leopoly nevű vállalat a nagy svéd hadiipari céggel, a SAAB-bal együttműködve készít VR-alapú oktatási- és tréningszimulációkhoz szoftvereket, méghozzá a nálunk is jól ismert Gripen vadászrepülőkhöz.

A Baker Brunch konferencián a Portfolio-n is rendszeresen publikáló Tomka Barnabás hadiipari tanácsadó, Kárpáti Zoltán, a Leopoly Kft. egyik alapítója és ügyvezető igazgatója, a Baker McKenzie képviseletében pedig Szkiba Tamás ügyvéd adott elő és beszélgetett a hazai hadiipari kkv-k előtt álló üzleti lehetőségekről. Mint megnyitójában Tomka Barnabás elmondta, azzal, hogy az Orbán-kormány által helyzetbe hozott

4iG szerepvállalása valószínűleg jelentősen csökken a jövőben, a magyar hadiipari kkv-k előtt új lehetőségek nyílnak meg.

Mivel a fegyvergyártásnak nincsenek jelentős hagyományai Magyarországon, a magyar kis- és középvállalkozások számára a nagy nemzetközi hadiipari cégekkel történő együttműködés lehet a jövő útja, például azáltal, hogy olyan fejlesztésekkel rendelkeznek, amelyek felkeltik a védelmi ipari multik érdeklődését is.

Erre ritka magyarországi példa a Leopoly Kft., amelynek vezetője, Kárpáti Zoltán bemutatta, hogyan sikerült magyar kkv-ként egy olyan nagy, nemzetközi hadiipari céggel való együttműködést kialakítania, mint az itthon a leginkább a magyar légierőben is használt Gripen vadászgépek gyártójaként ismert SAAB. A 2015-ben alapított Leopoly alapvetően a köznyelvben VR szemüvegként ismert eszközökhöz készít szoftvereket, amely eszközök fejünkre feltéve és abba belenézve egy virtuális valóságot jelenítenek meg számunkra három dimenzióban.

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A Leopoly által készített szoftverek többek között oktatási és tréningszimulációkat támogatnak. A SAAB 2021 októberében vette fel velük a kapcsolatot, a cél pedig a Gripen vadászgépek karbantartását támogató tréningszoftver kialakítása volt. A magyar cég 2023 novemberéig összesen két tesztprojektet végzett el a megrendelő részére, ezután kezdődhetett meg maga a Gripen-projekt.

A Gripenek a svéd és a magyar légierő mellett még a cseh, a thai, a brazil és a dél-afrikai légierőben vannak szolgálatban, tehát négy különböző kontinens hat országában. Egy-egy ilyen vadászgép szervizelése és karbantartása jelentős és összetett feladat, ahogy ezek betanulása is hosszú folyamat. Ebben segítenek azok a szoftverek, amelyeket a startupként induló Leopoly gyárt VR-szemüvegekhez. Eme eszközök jóvoltából a Gripenek karbantartását tanuló alkalmazottaknak nem szükséges az egész folyamatot egy valódi vadászgépen tanulniuk, mivel

a Leopoly szoftvere a virtuális 3D-s valóságban lemodellezi a teljes repülőt, és egy VR szemüveges e-learning-programmal betanítja az alkalmazottat, majd egy másik programmal le is vizsgáztatja.

Ez a módszer sokkal olcsóbb, mintha az egész folyamatot egy valódi Gripenen tanulnák meg, továbbá kevésbé veszélyes és kockázatos is, hiszen a virtuális valóságban egy rossz mozdulat nem vezet akár végzetes következményekhez.

Egy óriási nemzetközi céggel való együttműködés természetesen számos kihívás elé állít egy hozzá képest nagyon kicsi magyar kkv-t, hiszen az alkalmazottak száma vagy éppen az eszközpark alapvetően nem egy ilyen nagy vállalattal való közös munkára van felkészülve, különösen a hazai védelmi ipar területén. A Leopolynál például külön dedikált alkalmazott foglalkozott csak a SAAB-bal való kapcsolattartással. A cégnek emellett egy külön biztonsági szobát (safety room) is létre kellett hoznia saját erőből, úgy, hogy a szobában külön szervert is üzemeltetnie kellett, mivel nagyon szigorú biztonsági előírásoknak kellett megfelelnük. A SAAB csak a követelményeket ismertette, illetve a végén validálta a helyszínt, de a biztonsági szoba lényegében teljesen a cég saját befektetése volt. Kárpáti Zoltán szerint tudtával Magyarországon csak náluk van ilyen biztonsági szoba.

Gripen vadászgépek saab
A két újonnan érkezett JAS 39 Gripen repülőgép egyikének bemutatója a kecskeméti légibázison 2026. június 23-án. MTI/Ujvári Sándor

Tomka Barnabás szerint

csak kevés magyarországi kkv van felkészülve arra, hogy egy nagyvállalattal együttműködjön, ugyanakkor ezek az együttműködések tudnak értéket teremteni egy olyan országban, ahol a hadiipar nem elég fejlett.

Ha 20-30 ilyen együttműködés indulna el, az nagy löketet adhatna a magyar hadiiparnak – mondta el.

Szkiba Tamás a Baker McKenzie részéről kiemelte, hogy egy nagy nemzetközi cég és egy kis hazai kkv-k között mind a „kulturális”, mind az erőforrásbeli különbségek nagy kihívások elé állítják a kkv-kat. Egy ilyen együttműködés nagyon leköti a kis- és középvállalkozásokat, sokszor a teljes csapat csak ezzel a projekttel foglalkozik, miközben természetesen a multi munkájának a kkv-val való együttműködés csak kis részét teszi ki, tehát nagyon aszimmetrikus a helyzet. Jogászként kiemelte azt is, hogy míg egy nagy nemzetközi vállalatnál profi jogászcsapat foglalkozik például a szerződések megírásával, egy magyar kis- vagy középvállalkozás számára igazi jogi útvesztő lehet egy – ráadásul angol nyelven megírt – több tíz oldalas bonyolult szerződés értelmezése.

Tomka Barnabás legújabb, Portfolio-n megjelent cikkei itt olvashatók:

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