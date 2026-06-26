Kétmillió ember evakuálása kezdődött meg, közel 1000 milliméter eső esett napok alatt, megbénult az ország

A jelenleg trópusi viharként nyilvántartott Mekkhala Japán déli Rjúkjú-szigetei felé tart, miután Tajvant súrolva jelentős esőzéseket okozott a sziget déli részén, főként Kaohsziung, Tajnan és Pingtung térségében. Pingtung jórészt mezőgazdasági területein csütörtök óta
csaknem ezer milliméter csapadék hullott.
Japán déli és nyugati vidékein szintén heves esőzés és erős szél tombolt, emiatt a hatóságok földcsuszamlásokra, áradásokra és megduzzadt folyókra figyelmeztettek, és
2,2 millió embert szólítottak fel az érintett területek elhagyására.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint egy meleg, nedves levegővel táplált, helyben megrekedt esőfront okozza a rendkívül intenzív csapadékot, főként a nyugati régiókban.
A közlekedési minisztérium közlése szerint több mint kétszáz repülőjáratot töröltek, számos vasúti járatot felfüggesztettek, és több autópályát is lezártak. A Toyota autógyár csütörtök délutántól leállította egyik kjúsúi üzemének működését.
Tajvanon mindhárom érintett térségben zárva tartottak a hivatalok és az iskolák pénteken, a tajnani súlyos áradások pedig megbénították a sziget fő észak-déli vasútvonalának egyik szakaszát. Hszincsuban, a világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a TSMC székhelyén szintén bezártak a munkahelyek és a tanintézmények. A vállalat ugyanakkor közölte, hogy felkészült a rendkívüli időjárásra, és üzemei zavartalanul működnek.
Tajvanon egyelőre nem jelentettek áldozatokat, ám Hualien megyében közel kétszáz lakost költöztettek ki két olyan településről, amelyek egy gyorsan telítődő, földcsuszamlás által eltorlaszolt hegyi tó alatt fekszenek. Ilyen tavak akkor keletkeznek, amikor kőomlás vagy földcsuszamlás torlaszolja el a folyómedret, megakadályozva a víz természetes lefolyását. Tavaly Hualien egy másik részén tizenkilenc ember vesztette életét, amikor a Ragasa szupertájfun idején egy ilyen természetes gát átszakadt.
A bőséges csapadék ugyanakkor nem kizárólag rossz hír Tajvan számára, hiszen a szigetország a hagyományos nyári és őszi tájfunszezonra támaszkodik a víztározók feltöltésében, mivel a téli hónapok többnyire szárazak.
Forrás: Reuters
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