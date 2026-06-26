TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Kétmillió ember evakuálása kezdődött meg, közel 1000 milliméter eső esett napok alatt, megbénult az ország
Globál

Kétmillió ember evakuálása kezdődött meg, közel 1000 milliméter eső esett napok alatt, megbénult az ország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Mekkhala trópusi vihar pénteken közelítette meg Japán déli szigeteit, miután végigsöpört Tajvanon. A heves esőzések miatt Japánban több mint kétmillió embert szólítottak fel otthona elhagyására, míg Tajvanon mintegy hatmillió ember maradt távol a munkahelyétől és az iskolától.

A jelenleg trópusi viharként nyilvántartott Mekkhala Japán déli Rjúkjú-szigetei felé tart, miután Tajvant súrolva jelentős esőzéseket okozott a sziget déli részén, főként Kaohsziung, Tajnan és Pingtung térségében. Pingtung jórészt mezőgazdasági területein csütörtök óta

csaknem ezer milliméter csapadék hullott.

Japán déli és nyugati vidékein szintén heves esőzés és erős szél tombolt, emiatt a hatóságok földcsuszamlásokra, áradásokra és megduzzadt folyókra figyelmeztettek, és

2,2 millió embert szólítottak fel az érintett területek elhagyására.

Még több Globál

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető

Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint egy meleg, nedves levegővel táplált, helyben megrekedt esőfront okozza a rendkívül intenzív csapadékot, főként a nyugati régiókban.

A közlekedési minisztérium közlése szerint több mint kétszáz repülőjáratot töröltek, számos vasúti járatot felfüggesztettek, és több autópályát is lezártak. A Toyota autógyár csütörtök délutántól leállította egyik kjúsúi üzemének működését.

Tajvanon mindhárom érintett térségben zárva tartottak a hivatalok és az iskolák pénteken, a tajnani súlyos áradások pedig megbénították a sziget fő észak-déli vasútvonalának egyik szakaszát. Hszincsuban, a világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a TSMC székhelyén szintén bezártak a munkahelyek és a tanintézmények. A vállalat ugyanakkor közölte, hogy felkészült a rendkívüli időjárásra, és üzemei zavartalanul működnek.

Tajvanon egyelőre nem jelentettek áldozatokat, ám Hualien megyében közel kétszáz lakost költöztettek ki két olyan településről, amelyek egy gyorsan telítődő, földcsuszamlás által eltorlaszolt hegyi tó alatt fekszenek. Ilyen tavak akkor keletkeznek, amikor kőomlás vagy földcsuszamlás torlaszolja el a folyómedret, megakadályozva a víz természetes lefolyását. Tavaly Hualien egy másik részén tizenkilenc ember vesztette életét, amikor a Ragasa szupertájfun idején egy ilyen természetes gát átszakadt.

A bőséges csapadék ugyanakkor nem kizárólag rossz hír Tajvan számára, hiszen a szigetország a hagyományos nyári és őszi tájfunszezonra támaszkodik a víztározók feltöltésében, mivel a téli hónapok többnyire szárazak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is
Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára
60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility