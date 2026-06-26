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Kiderült: nagyon súlyosan odavert Irán Amerikának - Kulcsfontosságú bázist bombáztak szét
Globál

Kiderült: nagyon súlyosan odavert Irán Amerikának - Kulcsfontosságú bázist bombáztak szét

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Súlyos károkat szenvedett az iráni háború során az Egyesült Államok Naval Support Activity (NSA) támaszpontja – írja a Wall Street Journal műholdképek és helyi beszámolók alapján. A Pentagon és a Fehér Ház nem beszélt eddig hivatalosan erről.

A támaszpontot az Egyesült Államok kiürítette a háború során, így nem haltak meg katonák a létesítményben, viszont

az épületek olyan súlyos károkat szenvedtek, hogy a WSJ forrásai szerint a Pentagon fontolgatja, hogy örökre bezárják a komplexumot.

A lap által közzétett képeken legalább 20 sérült épület látható.

A WSJ arról is információkat szerzett, hogy a Fehér Ház fontolgatja, hogy az összes, Irán körüli bázisát leépíti, bezárja és a Közel-Keletre vezényelt katonai képességét átcsoportosítja úgy, hogy az Irán által üzemeltetett rakéták és drónok hatótávolságán kívül essen, vagy legalább távolabb kerüljön a perzsa államtól.

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Az egyik lehetséges helyszín az átcsoportosításhoz Izrael lenne.

A lap arról is ír: az Egyesült Államok más bázisain, például Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is komoly károk keletkeztek a háború során.

Érdemes megjegyezni: Irán azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy vonja ki katonáit az ország térségéből, erre van is utalás a nemrég aláírt "szándéknyilatkozat" sorai közt.

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