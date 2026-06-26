A politikus a kijevi Mohyla Nemzeti Egyetem Akadémiáján tartott beszélgetést a hallgatókkal, itt fejtette ki meglátásait a háború lehetséges lezárását illetően:

Sokféle forgatókönyv lehetséges, de ahogy mondtam, mindenesetre egy bizonyos terület mindig is határos lesz a miénkkel. Valószínűleg örökre. Erre fel kell készülnünk

– jelentette ki Budanov, ezzel arra utalva, hogy keletről a jövőben is Oroszország fogja határolni Ukrajnát, akárhogy is végződjön a konfliktus.

A következő időszak legfontosabb prioritásán a háború leállítását nevezte, ugyanakkor szerinte még korai lenne erről beszélni. Megjegyezte, hogy jelenleg Kijev egy teljesen nyílt konvencionális háború aktív szakaszában van. A kabinetvezető arról is beszélt, hogy a jövőben átalakulhatnak a kapcsolatok a két ország között, erre egy második világháborús példát hozott: hangsúlyozta, hogy a konfliktus előestéjén még Németország és a Szovjetunió között élénk volt a kapcsolat, aztán a harcok csúcsidőszakában nullára csökkentek. Szerinte nem helyénvaló most arról beszélni a jövőben hogyan alakulnak ezek.

Budanov a háború elején azzal szerzett nagy hírnevet magának, hogy a katonai hírszerzés vezetőjeként számos hatalmas sikerrel járó akcióval hozták őt összefüggésbe. Az orosz vezetés több alkalommal is arról cikkezett, hogy áldozatául esett a támadásoknak, ezek minden esetben hamisnak bizonyultak.

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