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Kínos lebukás az Egyesült Államokban: radarok nélkül gyártják a szupermodern lopakodóikat
Globál

Kínos lebukás az Egyesült Államokban: radarok nélkül gyártják a szupermodern lopakodóikat

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A radar nélkül átvett hat darab F-35-ös vadászgép esete újabb kellemetlen fejezet az amerikai Joint Strike Fighter-program elhúzódó nehézségeinek sorában. Az amerikai haderő megerősítette, hogy a tengerészgyalogság részére legalább hat F-35-öst lokátor nélkül szállítottak le az új, AN/APG-85 típusú radar fejlesztési problémái miatt. Az érintett példányok a rövid felszállásra és függőleges leszállásra képes F-35B változatok közé tartoznak - írta meg a The WarZone.

A helyzetet Gregory Masiello altábornagy, az F-35 Közös Programirodáját (JPO) vezető tengerészgyalogos tiszt ismerte el a Szenátus Védelmi Bizottsága előtt. Mark Kelly arizonai szenátor, korábbi haditengerészeti pilóta kérdésére a tábornok megerősítette, hogy hat, a tengerészgyalogságnak szánt gépbe azért nem szereltek lokátort, mert nem áll rendelkezésre elegendő AN/APG-85-ös egység.

Az új radar első sorozatgyártott tételének érkezését csak 2028-ra ütemezték.

Az AN/APG-85-ös lokátor a teljes F-35-ös flottát érintő, Block 4 elnevezésű modernizációs csomag kulcsfontosságú eleme, amelynek fejlesztését régóta hátráltatják a költségtúllépések és a csúszások. A radar nélküli repülőgépek átvételének lehetősége először tavaly februárban látott napvilágot.

A program képviselői szerint a Pentagon tudatosan vállalta azt a kockázatot, hogy a fejlesztést és a sorozatgyártást párhuzamosan végzi. Az érvelés szerint a legyártott gépek így később könnyebben megkaphatják a Block 4 képességeit, mintha továbbra is Block 3-as konfigurációjú F-35-ösöket építenének, amelyeket utólag csak jelentős és költséges átalakításokkal lehetne modernizálni. A JPO álláspontja szerint ezzel több évnyi utólagos szerelési munka takarítható meg.

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A radarprobléma szorosan összefügg a flotta egyéb nehézségeivel, különösen a hadrafoghatósági mutatókkal. Az amerikai szövetségi számvevőszék (GAO) két héttel ezelőtti jelentése szerint a teljes harckészültségű (Fully Mission Capable – FMC), azaz minden feladat ellátására alkalmas F-35-ösök átlagos aránya a 2020-as pénzügyi év óta 38 százalékról mindössze 25 százalékra esett vissza. Bár a JPO közvetlenül nem vitatja ezeket az adatokat, a módszertannal nem ért egyet: saját számításaik szerint ez az arány 56 százalék. Kelly szenátor ugyanakkor rámutatott, hogy

még a kedvezőbb értékkel számolva is a gépek közel fele alkalmatlan a feladatai teljes körű ellátására.

Az amerikai légierő korábban határozottan cáfolta, hogy radar nélküli F-35A típusú gépeket vett volna át, és egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy a légierő vagy a haditengerészet kapott volna lokátor nélküli példányokat. A külföldi megrendelőket a jelenlegi adatok szerint nem érinti a probléma, mivel egyik partnerország sem tart még ott a beszerzési folyamatban, hogy az AN/APG-85-ös radarral felszerelt gépeket vegyen át.

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