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Lebukott a titkos hálózat Ukrajna szomszédságában - A legnagyobb titokban szállítottak Oroszországnak
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Lebukott a titkos hálózat Ukrajna szomszédságában - A legnagyobb titokban szállítottak Oroszországnak

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Moldovában lelepleztek egy szervezetet, amely orosz katonai repülőgépekhez, köztük Jak–130-as és Szu–27-es típusokhoz szállítottak alkatrészeket. Az ügyet az Információs és Biztonsági Szolgálat (SIS) az ügyészséggel közösen tárta fel és számolta fel - közölte a Militarnyi.

A nyomozás adatai szerint a termékeket az orosz hadiipari komplexumhoz köthető, nemzetközi szankciók alatt álló cégeknek juttatták el. A jelenleg vizsgált szállítmányok összértéke meghaladja a

21 millió moldovai lejt, vagyis nagyjából egymillió eurót.

A moldovai vállalat 2022 óta olyan rendszereket exportált, amelyek a szenzorok elektromos jeleit vezérlik és mérik. Ezeket a berendezéseket a Jak–130-as kiképző és harci repülőgépek, valamint a Szu–27-es vadászgépek hajtóműveiben alkalmazzák.

A hatóságok közlése szerint a cég a vámnyilatkozatokban hulladékfeldolgozó berendezésként tüntette fel a termékeket, hogy leplezze azok valódi rendeltetését, és ezzel megtévessze a vámhatóságot. A vállalat ráadásul a kettős felhasználású termékek kiviteléhez szükséges engedélyeket sem szerezte be.

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A nyomozás jelenlegi állása szerint a vállalat képviselői Oroszországban alapítottak egy céget a valódi végfelhasználó elrejtésére. Ezen a vállalkozáson keresztül juttatták be az alkatrészeket Oroszországba, majd adták tovább azokat a hadiipari szektorhoz köthető, szankcionált szervezetnek. A hatóságok állítása szerint a cég képviselői közvetlenül az orosz átvevővel egyeztették a műszaki dokumentációt, a feladatokat és a tesztelési eredményeket.

Június 24-én a SIS munkatársai és az ügyészek hat házkutatást tartottak, amelyek során lefoglalták a vezérlő- és mérőrendszerek alkatrészeit, számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a nyomozás szempontjából kulcsfontosságú műszaki dokumentációkat és szerződéseket.

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