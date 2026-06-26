Meglepő fordulat: bíróság elé állítja Oroszország az európai hatalom korábbi miniszterét

A konzervatív párti Ben Wallace 2019 és 2023 között töltötte be a védelmi miniszteri tisztséget az Egyesült Királyságban. A vád szerint a politikus megsértette az orosz büntető törvénykönyv azon cikkét, amely
az interneten elkövetett, terrorizmust nyilvánosan népszerűsítő felhívásokat bünteti.
Az MTI tudósítása szerint Wallace 2025 szeptemberében a Varsói Biztonsági Fórumon arra szólított fel, hogy az ukrán fegyveres erőknek adjanak át német gyártmányú, nagy hatótávolságú Taurus rakétákat a krími híd elleni támadásokhoz, és tegyék a Krím félszigetet lakhatatlanná.
Szó szerint úgy fogalmazott:
segítenünk kell Ukrajnának abban, hogy rendelkezzen a mélységi képességekkel a Krím életképtelenné tételéhez. Ki kell fojtanunk az életet a Krímből. És ha ezt megtesszük, azt hiszem, Putyin rájön majd, hogy van vesztenivalója.
Hozzátette, "földbe kell zúznunk azt az átkozott hidat".
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő akkor ostobának minősítette Wallace kijelentéseit. Andrej Kelin londoni orosz nagykövet szerint a volt tárcavezető szavai az ukrán neonácik retorikáját idézték. Tavaly októberben egy regionális orosz törvényhozó javasolta Wallace felvételét Oroszország körözési listájára.
Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) végül május végén nemzetközi körözést rendelt el Wallace ellen, terrorcselekményekre való felhívás címén.
Ororszország Második Nyugati Kerületi Katonai Bíróságának szóvivője most azt közölte, hogy a testülethez már megérkeztek az ügy iratai, és az előkészítő ülések során határoznak majd a vádlott távollétében zajló eljárás részleteiről, valamint az érdemi tárgyalás kezdetéről. Az előkészítő szakasz időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le
Szélesebb körű szervezeti megújulás lesz a Külügyminisztériumban.
Teljesen magyar kézbe került az Auchan
Az anyacég eladta a részét az Indoteknek.
Hegedűs Zsolt szigorú iránymutatást tett közzé az orvosoknak
Az Egészségügyi Minisztérium egyelőre nem írja át az Orvosetikai Kódexet, de a jövőben a friss dokumentum alapján módosíthatják azt.
Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága
Ezzel messze leköröznék a riválisokat.
Riasztották a légvédelmet a NATO keleti szárnyán: támadást indított a Kreml, veszélyesen közel csaptak le Magyarország szomszédjához
Duna menti települések kerültek célkeresztbe.
Nagy bajban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, az összes európai ügyfél érintett
Nem lett meg az engedélyük.
Elszaporodtak a húsevő baktériumok a népszerű európai fürdőhelyeken, és ez csak egyre rosszabb lesz
A tengerek melegedése jó a veszélyes kórokozóknak.
Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni
Korlátozottak a helyek.
A leggyakoribb hibák, amelyet a lakásvásárlás, hiteligénylés előtt elkövetünk
Számos esetben kapkodva, felkészületlenül vágunk bele egy ingatlan vásárlásba. Ez érthető, hiszen az áremelkedés komoly stresszfaktor, de azért mégis ez az egyik legnagyobb pénzügyi dönté
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.