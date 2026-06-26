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Meglepő fordulat: bíróság elé állítja Oroszország az európai hatalom korábbi miniszterét
Globál

Meglepő fordulat: bíróság elé állítja Oroszország az európai hatalom korábbi miniszterét

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Ben Wallace volt brit védelmi miniszter távolléte ellenére tárgyalni fogja egy orosz katonai bíróság azt a büntetőeljárást, amelyet interneten keresztül elkövetett, terrorcselekményre való felhívás miatt indítottak a politikus ellen – adta hírül az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

A konzervatív párti Ben Wallace 2019 és 2023 között töltötte be a védelmi miniszteri tisztséget az Egyesült Királyságban. A vád szerint a politikus megsértette az orosz büntető törvénykönyv azon cikkét, amely

az interneten elkövetett, terrorizmust nyilvánosan népszerűsítő felhívásokat bünteti.

Az MTI tudósítása szerint Wallace 2025 szeptemberében a Varsói Biztonsági Fórumon arra szólított fel, hogy az ukrán fegyveres erőknek adjanak át német gyártmányú, nagy hatótávolságú Taurus rakétákat a krími híd elleni támadásokhoz, és tegyék a Krím félszigetet lakhatatlanná.

Szó szerint úgy fogalmazott:

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segítenünk kell Ukrajnának abban, hogy rendelkezzen a mélységi képességekkel a Krím életképtelenné tételéhez. Ki kell fojtanunk az életet a Krímből. És ha ezt megtesszük, azt hiszem, Putyin rájön majd, hogy van vesztenivalója.

Hozzátette, "földbe kell zúznunk azt az átkozott hidat".

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő akkor ostobának minősítette Wallace kijelentéseit. Andrej Kelin londoni orosz nagykövet szerint a volt tárcavezető szavai az ukrán neonácik retorikáját idézték. Tavaly októberben egy regionális orosz törvényhozó javasolta Wallace felvételét Oroszország körözési listájára.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) végül május végén nemzetközi körözést rendelt el Wallace ellen, terrorcselekményekre való felhívás címén.

Ororszország Második Nyugati Kerületi Katonai Bíróságának szóvivője most azt közölte, hogy a testülethez már megérkeztek az ügy iratai, és az előkészítő ülések során határoznak majd a vádlott távollétében zajló eljárás részleteiről, valamint az érdemi tárgyalás kezdetéről. Az előkészítő szakasz időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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