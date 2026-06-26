"Mi sem akarunk harcolni" – Putyin szövetségese lejjebb tekerné a háborús indulatokat, tárgyalni akar Zelenszkijjel

Lukasenka az elmondása szerint a küldötteken keresztül üzenetet küldött Zelenszkijnek.

Zelenszkij képviselői nemrég meglátogattak minket. Kereken azt mondtam nekik: »Srácok, mondjátok meg az elnökötöknek, hogy ha azt hiszi, hogy így beszélhet velünk, és belerángathat minket egy háborúba, akkor meg kell értenie, hogy a háború jellege azonnal megváltozik. Ez a háború teljesen más lesz.« Egyébként választ kaptunk: az elnök és ők megértik ezt

- kérte ki Zelenszkij hangnemét a belarusz elnök.

Az ukrán elnök hetek óta beszél arról, hogy a Kreml Fehéroroszország felől kiterjesztheti a háborút Ukrajna ellen. Zelenszkij tegnap kijelentette, lassan befejeződik a közúti infrastruktúra, valamint a lőszer- és üzemanyagraktárak kiépítése a fehérorosz–ukrán határ mentén, ami csak katonai célt szolgálhat.

Zelenszkij nyilatkozata egy nappal azután érkezett, hogy

a belarusz elnök látszólag elfogadta Kijev ultimátumát,

és kikapcsolta azokat az elektronikus relérendszereket, amelyek fehérorosz területről segítették az ukrajna elleni orosz dróntámadásokat.

Bár Lukasenka óvatosabb hangnemre szólította fel Zelenszkijt, ezzel párhuzamosan

tárgyalást kezdeményezett Ukrajnával a "pózolás" és a "felhajtás" helyett.

Tárgyaljunk, srácok. Érdemi tárgyalásra van szükség. Nem kell pózolni, nem kell nagy felhajtást csinálni

- fogalmazott a Vlagyimir Putyin szoros szövetségesének számító vezető.

Oroszországgal összefüggésben Lukasenka kijelentette, hogy Minszk minden körülmények között kitart Moszkva mellett. Hozzátette, hogy pontosan látják a kockázatokat arra az esetre, ha a Nyugat ismét beavatkozna a konfliktusba.

Az államfő hangsúlyozta, hogy országának elegendő erőforrás áll rendelkezésére, és nem vágyik többre, csupán a tisztességes feltételeken alapuló békére.

Nincs szükségünk háborúra. Van elég földünk, és elég nagy a gazdaságunk, és megvannak a saját problémáink

- magyarázta, hogy szerinte miért "nincs konfliktus", és miért nincs alapja Zelenszkij állításainak.

Ám Lukasenka kiemelte, teljes körű garanciákat várnak arra vonatkozóan, hogy Ukrajna nem csapja be őket ismét, mivel Oroszország bármilyen megtévesztése közvetlenül Belaruszt is hátrányosan érintené.

A fehérorosz vezető felvetette is, hogy miként harcolnának az ukránok ellen, amikor a túloldalon főként területvédelmi erők állnak. Úgy vélte, nem akarnak fegyvert fogni azokra az egyszerű munkásokra, akiknek eszük ágában sincs a belaruszok ellen harcolni.

Mi sem akarunk harcolni az ukránok ellen

- mondta, hozzátéve: "Ukrajna ma csupán alkudozás tárgya egy nagy játszmában".

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