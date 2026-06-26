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Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le
Globál

Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le

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Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy összesen 37 nagykövetet cserél le, és más szervezeti változások is várhatók a minisztériumban egy szélesebb körű szakmai megújulás részeként.

A Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Azt a döntést hoztam, hogy hazarendelek 37 misszióvezetőt. A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat

– mondta Facebook-oldalára feltöltött videójában Orbán Anita.

Hozzátette, a személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik.

A Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez

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– mondta el.

E törekvés részeként a Külügyminisztériumban megkezdte működését a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság. Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítményalapú diplomata-életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása.

A minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon. Olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakemberek számára

– hangoztatta Orbán Anita.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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