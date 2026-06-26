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Oroszország kiakadt: válaszokat követelnek Amerikától a váratlan fordulat miatt
Globál

Oroszország kiakadt: válaszokat követelnek Amerikától a váratlan fordulat miatt

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Az orosz Ria Novosztyi értesülései szerint a Kreml követeli az Egyesült Államoktól, hogy tisztázza az álláspontját.

Az elmúlt napokban az amerikai vezetés Ukrajnával barátságosabb, míg az oroszokkal szemben jóval kritikusabb hangvételre váltott, ami jelzi, hogy Washington Kijev felé fordul. Ennek újabb lépcsőfokát jelentette, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy 2025 augusztusában az alaszkai Anchorage-ban Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóján valójában nem született semmiféle megállapodás. Moszkva az elmúlt közel egy évben visszatérően emlegette az állítólagos egyezményt, amely nem került ki a nyilvánosság elé.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számon is kérte kollegáját a szavaiért:

Nem túl udvarias Rubio részéről, hogy azt mondja, Anchorage-ban nem született megállapodás

– mondta.

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Hozzátette, hogy a találkozón Trump javaslatait vitatták meg, ezt pedig Putyin támogatta, éppen emiatt követel magyarázatot az Egyesült Államok vezetésétől. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén hasonlóan fogalmazott, és kiemelte, hogy soha nem tekintettek Washingtonra semleges félként, mivel rengeteg fegyvert szállítottak a konfliktus során az ukránoknak.

Az utóbbi időben a helyzet megváltozott a frontvonalon, immár nem az oroszoknál van a kezdeményezés, az ukránok a felőrlő jellegű hadviseléssel súlyos károkat okoznak az orosz csapatoknak. Az itteni fordulat hozzájárulhatott a Fehér Ház álláspontjának változásához is, mivel egyes beszámolók szerint korábban

Trump úgy vélte, hogy Kijev nem tud nyerni a háborúban, ezért minél gyorsabban szerette volna lezárni a konfliktust.

Az alaszkai csúcsot követően az amerikai vezetés többször is nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy menjen bele a számára kedvezőtlen engedményekbe is, például a Donbasz még ukrán kéz lévő részének átadásába az oroszok számára. Kijev ezt nem támogatta, és kitartott a háborús stratégiája mellett, ez pedig most kifizetődőnek látszik, mivel a Fehér Ház is egyre határozottabban áll ki a kelet-európai ország mellett.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

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