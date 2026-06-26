Oroszország kiakadt: válaszokat követelnek Amerikától a váratlan fordulat miatt

Az elmúlt napokban az amerikai vezetés Ukrajnával barátságosabb, míg az oroszokkal szemben jóval kritikusabb hangvételre váltott, ami jelzi, hogy Washington Kijev felé fordul. Ennek újabb lépcsőfokát jelentette, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy 2025 augusztusában az alaszkai Anchorage-ban Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóján valójában nem született semmiféle megállapodás. Moszkva az elmúlt közel egy évben visszatérően emlegette az állítólagos egyezményt, amely nem került ki a nyilvánosság elé.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számon is kérte kollegáját a szavaiért:
Nem túl udvarias Rubio részéről, hogy azt mondja, Anchorage-ban nem született megállapodás
– mondta.
Hozzátette, hogy a találkozón Trump javaslatait vitatták meg, ezt pedig Putyin támogatta, éppen emiatt követel magyarázatot az Egyesült Államok vezetésétől. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén hasonlóan fogalmazott, és kiemelte, hogy soha nem tekintettek Washingtonra semleges félként, mivel rengeteg fegyvert szállítottak a konfliktus során az ukránoknak.
Az utóbbi időben a helyzet megváltozott a frontvonalon, immár nem az oroszoknál van a kezdeményezés, az ukránok a felőrlő jellegű hadviseléssel súlyos károkat okoznak az orosz csapatoknak. Az itteni fordulat hozzájárulhatott a Fehér Ház álláspontjának változásához is, mivel egyes beszámolók szerint korábban
Trump úgy vélte, hogy Kijev nem tud nyerni a háborúban, ezért minél gyorsabban szerette volna lezárni a konfliktust.
Az alaszkai csúcsot követően az amerikai vezetés többször is nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy menjen bele a számára kedvezőtlen engedményekbe is, például a Donbasz még ukrán kéz lévő részének átadásába az oroszok számára. Kijev ezt nem támogatta, és kitartott a háborús stratégiája mellett, ez pedig most kifizetődőnek látszik, mivel a Fehér Ház is egyre határozottabban áll ki a kelet-európai ország mellett.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Elképesztő felfedezést tettek a rejtélyes csillagközi objektumról: sokkal idősebb lehet, mint azt korábban sejtették
Az élet kialakulására is választ adhat.
Amerika felpörög: már a jövő rakétaháborúira készülnek
A konfliktus megmutatta, mi lehet a gyenge pont.
Akkor most tegyük rendbe, mi történik az arany körül
Az arany négy eszköz egybe csomagolva.
Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója
Cégen belülről érkezik az utódja.
Nagy a felháborodás Brüsszelben: hétemeletnyi EU-s dolgozó maradt légkondi nélkül, de von der Leyen tovább hűsölhet
A nagy hőség miatt az Európai Bizottság központi épületének egy részében lekapcsolták a klímát.
Nagyot fordult a magyar szolgáltatások energiamixe: a gáz mellé felzárkózott az áram
Magyarország energiamixe továbbra is jóval gázfüggőbb az uniós átlagnál.
Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac
A Brent ára közel 10 százalékkal került lejjebb.
Kimondta a legendás vezető: bárhogy ér véget a háború, egy dolgot nem tud Ukrajna elkerülni
Fel kell erre készülniük.
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.