Példátlan lépés, ilyet még nem láttunk brit uralkodótól: most mindenki bepillantást nyert a király pénzügyeibe

Brit uralkodó most először döntött úgy, hogy az átláthatóság jegyében közzéteszi saját és családja adózási adatait. A nyilvánosságra hozott információk alapján III. Károly király 12,9 millió font (5,3 milliárd forint) adót fizetett a tavaly zárult pénzügyi évben. Az uralkodó ezzel felkerült a száz legnagyobb brit adózó listájára a 2024-2025-ös pénzügyi évben.

Az ismertetésből kiderül az is, hogy Vilmos trónörökös, Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia ugyanebben az időszakban 7,76 millió font (3,2 milliárd forint) adót fizetett jövedelmei után.

A közzétett hivatalos feljegyzések alapján

a király adókötelezettségei nőttek:

III. Károly az előző, 2023-2024-es pénzügyi évben 11,7 millió fontot fizetett a formálisan saját fennhatósága alatt működő brit adóhivatalnak (HMRC).

Vilmos ugyanakkor az egy évvel korábbinál kevesebb adót fizetett, az előző pénzügyi évben ugyanis 8,34 millió fontot utalt át az HMRC-nek.

A királyi család elsődleges jövedelmi forrásai közé tartozik a Korona vagyonkezelésének feladatát különböző formákban 1399 óta ellátó, a mindenkori uralkodó ősi címe után jelenleg is a Lancaster hercegségének (Duchy of Lancaster) nevét viselő vagyonportfolió, valamint a monarchia hivatalos költségeire elkülönített állami juttatás, a Sovereign Grant.

Az ebből eredő juttatásokat a királyi birtokokat, kereskedelmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő független holding, a Crown Estate éves költségvetési befizetéseinek 25 százalékára emelték a 2017 és 2027 közötti időszakban a korábbi 15 százalékról, annak érdekében, hogy finanszírozni lehessen a Buckingham-palota 2027-ig tartó renoválását.

A Sovereign Grant a 2027-2028-as pénzügyi évben 99,9 millió fontot juttat a monarchia költségeinek finanszírozására.

A királyi család pénzügyeiről nyilvánosságra hozott adatok szerint

a legdrágább hivatalos külföldi utazást az elmúlt egy évben Vilmos herceg tette:

februári szaúd-arábiai látogatása több mint 130 ezer fontba került.

III. Károly király és felesége, Kamilla tavaly áprilisi olaszországi állami látogatásának költségei megközelítették a 127 ezer fontot.

A királyi család tagjai az utóbbi egy évben 177-szer utaztak helikopterrel különböző eseményekre; ezek az utazások 733 ezer fontba kerültek.

Az udvar bejelentette azt is, hogy III. Károly és Kamilla első számú hivatalos londoni rezidenciája a jövőben nem a Buckingham-palota, hanem az annak közelében lévő Clarence House lesz, ahol londoni tartózkodásaik idején jelenleg is laknak.

A Buckingham-palotát Viktória királynő 1837-től használta londoni királyi rezidenciaként, és azóta az összes brit uralkodó itt lakott. Károly és Kamilla azonban a legtöbb időt most már a London nyugati határában lévő ősi windsori kastélyban tölti, és a Buckingham-palotában az uralkodó már most is csak hivatalos ügyintézések és programok céljából tartózkodik.

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