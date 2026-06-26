Riasztották a légvédelmet a NATO keleti szárnyán: támadást indított a Kreml, veszélyesen közel csaptak le Magyarország szomszédjához

A bukaresti védelmi tárca tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán Oroszország ismét drónokkal mért csapást az ukrán Odessza megye déli részére.

Hajnali 3 óra 47 perckor a román katonai parancsnokság légvédelmi riasztást rendelt el Tulcea megye északi részén.

Tíz perccel később, 3 óra 57 perckor levegőbe emelkedett a román légierő egyik IAR 330 Puma típusú helikoptere (címlapképünkön), hogy figyelemmel kísérje a légieszközök mozgását az észak-dobrudzsai Sulina városától keletre, az ukrán Vilkove település közelében.

Mint megírtuk, az orosz haderő a Tulceával szomszédos Odessza régióban található Vilkove energia- és polgári infrastruktúráját támadta. A helyszínen tűz ütött ki, és több település áram nélkül maradt. Egy személy megsérült.

A riasztást végül 4 óra 23 perckor vonták vissza, miután sem légtérsértést, sem becsapódó drónt vagy egyéb eszközt nem észleltek Románia területén.

Az utóbbi hetekben több hasonló incidens történt.

Május végén egy orosz Sáhed típusú kamikazedrón a határ menti Galac (Galați) egyik lakóépületének felső szintjébe csapódott, súlyosan megrongálva egy lakást – a totális háború kezdete óta ez volt az első ilyen jellegű eset.

Bukarest ezt követően bezárta a konstancai orosz főkonzulátust, és nemkívánatos személlyé nyilvánította a főkonzult. Moszkva válaszlépésként először bekérette a román nagykövetet, majd bezárta Románia szentpétervári főkonzulátusát, annak vezetőjét pedig szintén kiutasította

Június elején Konstanca (Constanța) kikötőjében felrobbant egy ukrán tengeri drón, amely az orosz elektronikai rendszerek zavarása miatt letért a pályájáról.

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