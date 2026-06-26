Robbanások rázták meg az orosz vegyipari üzemet: tűz ütött ki és különös szag terjeng, miután lecsaptak az ukrán drónok

Az Exilevona Plus Telegram-csatorna helyi lakosokra hivatkozva több robbanásról számolt be a Novomoszkovszkban működő Azot vegyipari üzem környékéről, a feltételezett csapást követően pedig intenzív ammóniaszag terjengett a levegőben.

Dmitrij Miljajev, a Tulai terület kormányzója később megerősítette, hogy

Novomoszkovszkban egy ukrán drón eltalált egy meg nem nevezett "ipari létesítményt".

A kormányzó tájékoztatása szerint a támadásban távvezetékek is megrongálódtak, miközben a NASA tűzfigyelő rendszere (FIRMS) tüzet észlelt a helyi erőmű területén, a közösségi médiában pedig áramkimaradásokról számoltak be a város lakosai.

Novomoszkovszk mintegy 395 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Az Azot vegyipari üzemet legutóbb június 14-én érte ukrán támadás.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadásról szóló híreket.

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