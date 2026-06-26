TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága
Globál

Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A The War Zone (TWZ) katonai szakportál értesülései szerint az Egyesült Államok légiereje azon gondolkodik az iparági szereplőkkel, hogy egy képességben szinte lehetetlen szintre jusson.

Amerikában felmerült, hogy

egy 1000 tengeri mérföld (mintegy 1850 kilométer) hatótávolságú levegő-levegő rakétát fejlesszenek ki.

Ez a távolság egészen vad elképzelést jelent, az Egyesült Államok egyik legfontosabb AIM-120 fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétája ennek a tizedére képes. Az elképzelés extrém hatótávolsága következtében az eddigieknél is jobban megnövekedne a jelentősége a kritikus légi korai figyelmeztető és irányító repülőgépeknek. A légierő szereplői és az iparági között várható kétnapos találkozóról a Légierő Életciklus-kezelő Központjának (AFLCMC) Fegyverzeti Igazgatósága (EB) adott közleményt. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ezen kizárólag azok vehetnek részt, akik rendelkeznek a megfelelő minősítéssel.

A terveknél a távolsági követelmények mellett kiemelten kezelik a moduláris felépítést és a nyílt architektúrájú rendszereket. Egy integrátor vezető szerepére támaszkodnának, aki összefogja a különböző gyártók eredményeit, és egybegyúrja azokat.

Még több Globál

Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Riasztották a légvédelmet a NATO keleti szárnyán: támadást indított a Kreml, veszélyesen közel csaptak le Magyarország szomszédjához

A nagy távolság ugyanakkor teljesen átalakíthatja a hadviselést például légvédelmi szempontból is, kérdés, hogy ezt meg lehet-e valósítani. A TWZ kiemelte, hogy a hidegháború ideje alatt már működött egy projekt az Egyesült Államokban, amely 300 mérföldes levegő-levegő rakétatávolságot ígért. A projektet végül nem valósították meg, de az akár ott szerzett tapasztalatokat is felhasználhatják a mostani fegyverhez. Érdekesség, hogy 2024-ben a Kongresszus előtt már felmerült az 1000 mérföldes távolság az ilyen típusú rakéták esetében, de akkor 2050-re számoltak ezzel. Ez a képesség már elegendő lehet ahhoz, hogy a hátországban található, korábban érinthetetlennek gondolt eszközöket is veszélyeztesse. A portál kiemeli, hogy

ilyen képességek estében a légtérfigyelő képességek jelenthetik az elsődleges célpontokat.

Washington ezekkel felszerelve Guamról elindulva Kína szárazföldi területén is komoly károkat tudna okozni egy konfliktus esetén. A remények szerint egy ilyen rakéta sokoldalúan tudná rontani az ellenség képességeit, ráadásul úgy, hogy azokat megfelelően figyelmeztetni lehetne az érkező veszélyről. Nagy előny, hogy a vadászgépekre nehezedő veszélyeket is csökkenteni lehetne, mivel azoknak nem kell megközelíteni a hadszínteret, így javulna a túlélőképességük.

A program jelentőségét az adj, hogy a jelenlegi ismeretek alapján Amerika egyszerűen lemaradt a levegő-levegő képességek terén, Kína a PL-16-os rakétáival komoly előnyre tett szert, bár ezt még éles körülmények között nem tesztelték, az ígéretek szerint ez körülbelül 300 kilométerre lehet képes. A nyugati nagyhatalom jelenleg is dolgozik azon, hogy visszabillentse a maga javára a versenyfutást.

Az 1000 mérföld ugyanakkor akkora szintlépés lenne, amely hosszútávon is bebetonozhatná az amerikai előnyt a levegő-levegő képességek terén.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan húzás a szuperhatalomtól: olyan fegyvert villantottak meg, ami komoly veszélyt jelent az Egyesült Államokra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet
60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility