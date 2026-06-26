Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága

Amerikában felmerült, hogy

egy 1000 tengeri mérföld (mintegy 1850 kilométer) hatótávolságú levegő-levegő rakétát fejlesszenek ki.

Ez a távolság egészen vad elképzelést jelent, az Egyesült Államok egyik legfontosabb AIM-120 fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétája ennek a tizedére képes. Az elképzelés extrém hatótávolsága következtében az eddigieknél is jobban megnövekedne a jelentősége a kritikus légi korai figyelmeztető és irányító repülőgépeknek. A légierő szereplői és az iparági között várható kétnapos találkozóról a Légierő Életciklus-kezelő Központjának (AFLCMC) Fegyverzeti Igazgatósága (EB) adott közleményt. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ezen kizárólag azok vehetnek részt, akik rendelkeznek a megfelelő minősítéssel.

A terveknél a távolsági követelmények mellett kiemelten kezelik a moduláris felépítést és a nyílt architektúrájú rendszereket. Egy integrátor vezető szerepére támaszkodnának, aki összefogja a különböző gyártók eredményeit, és egybegyúrja azokat.

A nagy távolság ugyanakkor teljesen átalakíthatja a hadviselést például légvédelmi szempontból is, kérdés, hogy ezt meg lehet-e valósítani. A TWZ kiemelte, hogy a hidegháború ideje alatt már működött egy projekt az Egyesült Államokban, amely 300 mérföldes levegő-levegő rakétatávolságot ígért. A projektet végül nem valósították meg, de az akár ott szerzett tapasztalatokat is felhasználhatják a mostani fegyverhez. Érdekesség, hogy 2024-ben a Kongresszus előtt már felmerült az 1000 mérföldes távolság az ilyen típusú rakéták esetében, de akkor 2050-re számoltak ezzel. Ez a képesség már elegendő lehet ahhoz, hogy a hátországban található, korábban érinthetetlennek gondolt eszközöket is veszélyeztesse. A portál kiemeli, hogy

ilyen képességek estében a légtérfigyelő képességek jelenthetik az elsődleges célpontokat.

Washington ezekkel felszerelve Guamról elindulva Kína szárazföldi területén is komoly károkat tudna okozni egy konfliktus esetén. A remények szerint egy ilyen rakéta sokoldalúan tudná rontani az ellenség képességeit, ráadásul úgy, hogy azokat megfelelően figyelmeztetni lehetne az érkező veszélyről. Nagy előny, hogy a vadászgépekre nehezedő veszélyeket is csökkenteni lehetne, mivel azoknak nem kell megközelíteni a hadszínteret, így javulna a túlélőképességük.

A program jelentőségét az adj, hogy a jelenlegi ismeretek alapján Amerika egyszerűen lemaradt a levegő-levegő képességek terén, Kína a PL-16-os rakétáival komoly előnyre tett szert, bár ezt még éles körülmények között nem tesztelték, az ígéretek szerint ez körülbelül 300 kilométerre lehet képes. A nyugati nagyhatalom jelenleg is dolgozik azon, hogy visszabillentse a maga javára a versenyfutást.

Az 1000 mérföld ugyanakkor akkora szintlépés lenne, amely hosszútávon is bebetonozhatná az amerikai előnyt a levegő-levegő képességek terén.

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