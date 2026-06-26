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Súlyos természeti katasztrófa csapott le a dél-amerikai országra: már több százan meghaltak, megteltek a kórházak
Globál

Súlyos természeti katasztrófa csapott le a dél-amerikai országra: már több százan meghaltak, megteltek a kórházak

MTI
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Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.

Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg szerdán Venezuela északi és középső részét, mindössze 39 másodperc különbséggel.

A földrengésekben legalább 4300 ember megsérült - közölte Carlos Alvarado egészségügyi miniszter az állami televíziónak adott interjúban.

Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkba való beérkezésük közben elhunytak

- mondta Alvarado. "A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk" - tette hozzá.

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Nemzetközi segélycsapatok készülnek a venezuelai bevetésre, miközben a világ számos országa felajánlotta támogatását. Mentőalakulatok érkeznek egyebek mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is.

A károk különösen kiterjedtek voltak a karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államban, de a hatóságok szerint a földrengés súlyos károkat okozott a fővárosban, Caracasban, valamint más régiókban is.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Pedro Mattey

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