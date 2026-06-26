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NOR
Norvégia 1 3 Franciaország
FRA
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Szivárognak a felvételek: alaposan szétbombázták az ukránok az oroszok kulcsfontosságú űrközpontját
Globál

Szivárognak a felvételek: alaposan szétbombázták az ukránok az oroszok kulcsfontosságú űrközpontját

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Műholdfelvételek tanúsága szerint az ukrán fegyveres erők sikeres csapást mértek a Vlagyimir űrkommunikációs központ kulcsfontosságú berendezéseire. A támadás utáni állapotokat rögzítő felvételeket az Exilenova+ közösség hozta nyilvánosságra - írta a Militarnyi.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása alapján a támadásra június 22-én került sor, ugyanazon a napon, amikor a Moszkva környéki dubnai űrkommunikációs központot is csapás érte. A friss műholdfelvételek megerősítik a katonai vezetés korábbi közlését, amely szerint súlyos károkat szenvedett

a komplexum 25 méteres parabolaantennája, valamint a fő műszer- és szoftverkomplexum tetején található antenna is.

A képek tanúsága szerint jelentős károk keletkeztek a fő műszer- és szoftverkomplexum központi épületrészében, ahol a műholdas modemek és multiplexerek géptermei, valamint a központi kapcsolóegység kaptak helyet. Ehhez a csomóponthoz csatlakoznak a más űrközpontokkal összeköttetést biztosító optikai kábelek is. Súlyosan megrongálódott az 1. számú műszaki-technikai épület is, amely az adó- és vevőberendezéseknek, a kábelhálózat kapcsolórendszerének, illetve a főantenna egységeinek hűtőrendszerének ad otthont.

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A Vlagyimir központ az orosz Kozmikus Kommunikáció állami vállalat öt nagy földi állomásának egyike a dubnai, a medvezsji ozjorai, a szkolkovói és a habarovszki létesítmények mellett. Technikai adottságainak és kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a központ a 20. nyugati hosszúsági fok és a 103. keleti hosszúsági fok közötti tartományban keringő műholdakon keresztül képes összeköttetést biztosítani,

emellett kulcsszerepet játszik az orosz műholdas kommunikációs rendszerek és űreszközök vezérlésében.

A létesítményt még 1971-ben helyezték üzembe, eredetileg a távol-keleti rádió- és televízióadások közvetítésére, valamint a Kubával való telefonos összeköttetés biztosítására. 1995-ben itt kezdte meg működését a Kastan parancsnoki és mérőkomplexum, amely az Expressz és a Sesat sorozatú műholdak telemetriai és vezérlési feladatait látta el. Az Expressz műholdcsalád tagjai a digitális televíziózás, a telefonos szolgáltatások, az adatátvitel és az internet-hozzáférés biztosítása mellett a kiemelt kormányzati és elnöki mobilkommunikációt is kiszolgálják.

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