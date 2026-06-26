Új taggal bővülhet a csúcstechnológiás katonai projekt: hatodik generációs harci gépre vetett szemet az északi állam

David McGuinty kanadai védelmi tárcavezető a szigetország fővárosába, Tokióba utazott, ahol kollégájával, Koizumi Sindzsiróval tartott megbeszéléseket. A legfontosabb fejleményét egyértelműen az jelentette, hogy Ottawa kifejezte érdeklődését a Globális Harci Légi Program (GCAP) hatodik generációs vadászgép fejlesztése iránt.

Szeretnénk többet megtudni róla. Visszaviszem a csapatomnak, és megnézem, hogy néz ki

– jelentette ki McGuinty.

Korábban már pletykáltak arról, hogy esetleg Kanada is beszállhat a projektbe, amely jelenleg három hatalom – Japán, Olaszország és az Egyesült Királyság – részvételével zajlik, azonban ez az első alkalom, hogy nyilvánosan is kifejezik az érdeklődést. Az utóbbi időszakban szaporodnak a konfliktusok az Egyesült Államok vezetése és Kanada között, ezért az északi ország fontolóra vette, hogy több katonai beruházását tekintve inkább más partnereket keres. Ennek része lehet a GCAP hatodik generációs, drónokkal együttműködő vadászgép programjában való részvétel.

A belső információk szerint egyelőre még csak megfigyelői szinten merült fel Ottawa társulása, ez lehetővé tenné már számos információ átadását, valamint

nyitva hagyná a lehetőségét a későbbi mélyebb integráció számára is.

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