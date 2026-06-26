Új taggal bővülhet a csúcstechnológiás katonai projekt: hatodik generációs harci gépre vetett szemet az északi állam

David McGuinty kanadai védelmi tárcavezető a szigetország fővárosába, Tokióba utazott, ahol kollégájával, Koizumi Sindzsiróval tartott megbeszéléseket. A legfontosabb fejleményét egyértelműen az jelentette, hogy Ottawa kifejezte érdeklődését a Globális Harci Légi Program (GCAP) hatodik generációs vadászgép fejlesztése iránt.
Szeretnénk többet megtudni róla. Visszaviszem a csapatomnak, és megnézem, hogy néz ki
– jelentette ki McGuinty.
Korábban már pletykáltak arról, hogy esetleg Kanada is beszállhat a projektbe, amely jelenleg három hatalom – Japán, Olaszország és az Egyesült Királyság – részvételével zajlik, azonban ez az első alkalom, hogy nyilvánosan is kifejezik az érdeklődést. Az utóbbi időszakban szaporodnak a konfliktusok az Egyesült Államok vezetése és Kanada között, ezért az északi ország fontolóra vette, hogy több katonai beruházását tekintve inkább más partnereket keres. Ennek része lehet a GCAP hatodik generációs, drónokkal együttműködő vadászgép programjában való részvétel.
A belső információk szerint egyelőre még csak megfigyelői szinten merült fel Ottawa társulása, ez lehetővé tenné már számos információ átadását, valamint
nyitva hagyná a lehetőségét a későbbi mélyebb integráció számára is.
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le
Szélesebb körű szervezeti megújulás lesz a Külügyminisztériumban.
Teljesen magyar kézbe került az Auchan
Az anyacég eladta a részét az Indoteknek.
Hegedűs Zsolt szigorú iránymutatást tett közzé az orvosoknak
Az Egészségügyi Minisztérium egyelőre nem írja át az Orvosetikai Kódexet, de a jövőben a friss dokumentum alapján módosíthatják azt.
Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága
Ezzel messze leköröznék a riválisokat.
Riasztották a légvédelmet a NATO keleti szárnyán: támadást indított a Kreml, veszélyesen közel csaptak le Magyarország szomszédjához
Duna menti települések kerültek célkeresztbe.
Nagy bajban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, az összes európai ügyfél érintett
Nem lett meg az engedélyük.
Elszaporodtak a húsevő baktériumok a népszerű európai fürdőhelyeken, és ez csak egyre rosszabb lesz
A tengerek melegedése jó a veszélyes kórokozóknak.
Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni
Korlátozottak a helyek.
A leggyakoribb hibák, amelyet a lakásvásárlás, hiteligénylés előtt elkövetünk
Számos esetben kapkodva, felkészületlenül vágunk bele egy ingatlan vásárlásba. Ez érthető, hiszen az áremelkedés komoly stresszfaktor, de azért mégis ez az egyik legnagyobb pénzügyi dönté
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.