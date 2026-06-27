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Fontos fegyvergyárat talált el Ukrajna, az orosz támadások sem hagytak alább
Globál

Fontos fegyvergyárat talált el Ukrajna, az orosz támadások sem hagytak alább

MTI
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Ukrajna megtámadott egy fegyvergyárat az oroszországi Volgográdban szombat hajnalban - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszország közben már második napja mért csapásokat az ukrán Naftohaz energetikai vállalat létesítményeire Poltava és Harkiv régiókban, valamint további orosz offenzívákban életét vesztette két ember, és huszonegy megsebesült ukrán jelentések szerint.

Az ukrán elnök azt közölte, hogy szombat hajnalban Flamingo robotrepülőgépekkel támadták a volgográdi fegyvergyártó üzemet, ahol tüzérségi rendszereket és rakétavetőkhöz való alkatrészeket állítanak elő.

A Titan-Barrikady gyárat több találat érte, és tűz ütött ki

- tette hozzá. A Titan-Barrikady alkatrészeket készít az Iszkander, a Jarsz és a Topol-M rakétarendszerekhez, amelyek nukleáris fegyverek célba juttatására is képesek. Meg nem erősített értesülések szerint az üzem az új orosz közepes hatótávolságú rakéta, az Oresnyik gyártásában is részt vesz. Ezt a hangsebesség többszörösével haladó ballisztikus rakétát több robbanófejjel fel lehet szerelni, Moszkva már többször bevetette Ukrajna ellen.

A Titan-Barrikadi volgográdi fegyvergyár elleni hajnali ukrán támadásnak legkevesebb tíz sebesültje van

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Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul

- közölte szombaton Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója. "Kár és tűz keletkezett az üzemben, de a tüzet már eloltották" - tette hozzá.

Az orosz támadások is folytatódtak

Szerhij Koreckij, az energiaipari ukrán állami Naftohaz-csoport vezérigazgatója eközben közölte, hogy péntek után szombaton is komoly orosz támadások érték a vállalat Poltava és Harkiv régiókban található termelési létesítményeit. A cégvezető szerint az orosz hadsereg legalább négy ballisztikus rakétát - köztük kazettás robbanófejjel felszerelt rakétákat -, valamint számos drónt vetett be a kritikus infrastruktúra elleni offenzívában.

Ennek következtében a létesítményekben károk keletkeztek, de a támadásoknak nem volt áldozatuk.

Egy orosz offenzívasorozatban meghalt Dnyipropetrovszk régióban egy nő, másik kettő pedig megsebesült - közölte Olekszandr Ganja, a terület katonai adminisztrációjának vezetője. Az orosz hadsereg legalább harminc drónnal, illetve légibombával mért csapást - fűzte hozzá.

Az észak-ukrajnai Szumiban meghalt egy férfi, mert dróntámadás érte a házát - közölte Oleg Grigorov, a terület katonai kormányzója. A régió egy másik pontján tíz ember sérülését okozta dróncsapás - tette hozzá.

Zaporizzsja városát is súlyos támadás érte, amelyben kilencen megsebesültek, köztük két gyermek. Súlyos anyagi kárt is okozott az offenzíva a polgári infrastruktúrában, egy lakóház részben megsemmisült - közölték a mentők.

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