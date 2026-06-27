Fontos fegyvergyárat talált el Ukrajna, az orosz támadások sem hagytak alább

Az ukrán elnök azt közölte, hogy szombat hajnalban Flamingo robotrepülőgépekkel támadták a volgográdi fegyvergyártó üzemet, ahol tüzérségi rendszereket és rakétavetőkhöz való alkatrészeket állítanak elő.
A Titan-Barrikady gyárat több találat érte, és tűz ütött ki
- tette hozzá. A Titan-Barrikady alkatrészeket készít az Iszkander, a Jarsz és a Topol-M rakétarendszerekhez, amelyek nukleáris fegyverek célba juttatására is képesek. Meg nem erősített értesülések szerint az üzem az új orosz közepes hatótávolságú rakéta, az Oresnyik gyártásában is részt vesz. Ezt a hangsebesség többszörösével haladó ballisztikus rakétát több robbanófejjel fel lehet szerelni, Moszkva már többször bevetette Ukrajna ellen.
A Titan-Barrikadi volgográdi fegyvergyár elleni hajnali ukrán támadásnak legkevesebb tíz sebesültje van
- közölte szombaton Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója. "Kár és tűz keletkezett az üzemben, de a tüzet már eloltották" - tette hozzá.
Az orosz támadások is folytatódtak
Szerhij Koreckij, az energiaipari ukrán állami Naftohaz-csoport vezérigazgatója eközben közölte, hogy péntek után szombaton is komoly orosz támadások érték a vállalat Poltava és Harkiv régiókban található termelési létesítményeit. A cégvezető szerint az orosz hadsereg legalább négy ballisztikus rakétát - köztük kazettás robbanófejjel felszerelt rakétákat -, valamint számos drónt vetett be a kritikus infrastruktúra elleni offenzívában.
Ennek következtében a létesítményekben károk keletkeztek, de a támadásoknak nem volt áldozatuk.
Egy orosz offenzívasorozatban meghalt Dnyipropetrovszk régióban egy nő, másik kettő pedig megsebesült - közölte Olekszandr Ganja, a terület katonai adminisztrációjának vezetője. Az orosz hadsereg legalább harminc drónnal, illetve légibombával mért csapást - fűzte hozzá.
Az észak-ukrajnai Szumiban meghalt egy férfi, mert dróntámadás érte a házát - közölte Oleg Grigorov, a terület katonai kormányzója. A régió egy másik pontján tíz ember sérülését okozta dróncsapás - tette hozzá.
Zaporizzsja városát is súlyos támadás érte, amelyben kilencen megsebesültek, köztük két gyermek. Súlyos anyagi kárt is okozott az offenzíva a polgári infrastruktúrában, egy lakóház részben megsemmisült - közölték a mentők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Már a déli órákban biztossá vált: ma is új melegrekord született Magyarországon
A jövő hét elején is biztosan meglesz a 40 fok.
Megszólalt Gajdos László miniszter: idén nyáron rendkívüli és hosszú hőhullámokra kell felkészülnünk
A kormány eközben több kisebb védekező intézkedésről számolt be.
Alan Greenspan halálára
Egy ellentmondásos, de nagy hatású életműről.
Bajban a galériák, nincs elég új gyűjtő – Mit mutattak az Art Basel számai?
A rendezvény legdrágább képe egy Picasso-mű lett.
Lépésről lépésre fojtja meg a hőség Európát: egymás után dőlnek össze a védelmi vonalak
Veszélyben az emberek egészsége, az energiaellátó-rendszer és a lakhatás is.
Reagált a MÁV a hőségre: korlátozzák a vonatok maximális sebességét, késésekre kell számítani
Mutatjuk, mely 13 vonal érintett.
A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest–Belgrád beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be.
Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság
A fővárosi önkormányzat és 23 kerület feladatainak határai sok esetben elmosódnak.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.