Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul

A dokumentum szerint az Egyesült Államok megsértette az ENSZ Alapokmányát és a két ország közötti háborút lezáró memorandumot.
Irán nem közölte, hogy pontosan milyen célpontokat vett célba és hogy hol találhatóak. Az amerikai légierő iráni célpontokat bombázott pénteken, miután csütörtökön Irán felől indított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban.
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) pénteki beszámolója szerint repülőgépei iráni rakéta- és dróntároló helyeket, valamint part menti radarállomásokat támadtak.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba
Indulhatnak a passzív tőkebeáramlások.
Azonnal betiltották az "AI-csúcsfegyvert", több súlyos ügy bukott ki, egyszerűen nem maradt más választás
Lakatot tettek a legfejlettebbnek kikiáltott modellekre.
Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen
Takarékoskodni kell a vízzel.
100 százalékos vámokkal fenyegeti Trump az amerikai technológiai cégeket megadóztató európai országokat
Újabb kereskedelmi konfliktust robbanthat ki.
Trump nekiment korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának a bűnös vallomás után
John Bolton akár öt év börtönt is kaphat.
Izrael elszabadult hajóágyú szerepe határozhatja meg az USA-Irán konfliktus sorsát?
A konfliktus lezárása nagyon törékenynek tűnik.
Hőségriadó a hétvégére: az egészségügyi miniszter óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit
Aki rosszul viseli a hőséget, inkább maradjon otthon.
Kínai és orosz katonai repülőgépek hatoltak be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónájába
Fokozódik a feszültség Kelet-Ázsiában.
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.