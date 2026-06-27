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Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul
Globál

Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul

MTI
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Az iráni Forradalmi Gárda amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadott válaszul az ország déli partvidékét ért amerikai légicsapásokra - áll az iráni külügyminisztérium szombati közleményében.

A dokumentum szerint az Egyesült Államok megsértette az ENSZ Alapokmányát és a két ország közötti háborút lezáró memorandumot.

Irán nem közölte, hogy pontosan milyen célpontokat vett célba és hogy hol találhatóak. Az amerikai légierő iráni célpontokat bombázott pénteken, miután csütörtökön Irán felől indított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) pénteki beszámolója szerint repülőgépei iráni rakéta- és dróntároló helyeket, valamint part menti radarállomásokat támadtak.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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