NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kínai és orosz katonai repülőgépek hatoltak be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónájába
Globál

Kínai és orosz katonai repülőgépek hatoltak be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónájába

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tíznél több kínai és orosz katonai repülőgép lépett be, majd rövid idő után elhagyta Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezetét (KADIZ) - közölte a dél-koreai hadsereg szombaton.

A vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai és orosz katonai repülőgépek nem sértették meg Dél-Korea légterét, illetve hogy a repülőgépeket már azelőtt észlelték, hogy azok beléptek volna a légvédelmi övezetbe.

Taktikai megfontolásból azonban vadászgépeket küldtek a helyszínre egy esetleges incidens elkerülése érdekében.

A légvédelmi azonosító zóna nem az adott ország területéhez tartozó légtér, de pontosan az esetleges félreértések és balesetek elkerülése érdekében az ezekbe történő berepüléskor a nemzetközi gyakorlat szerint a külföldi repülőgépek lehetővé teszik azonosításukat.

Dél-koreai közlés szerint a légvédelmi azonosítási övezetbe berepülő kínai és orosz katonai repülőgépek bombázók és vadászgépek voltak, és egy épp zajló kínai-orosz közös légi gyakorlaton vettek részt. Tavaly decemberben egy ugyancsak közös kínai-orosz hadgyakorlaton kilenc repülőgép lépett be Dél-Korea légvédelmi azonosító övezetébe. Dél-Korea a térségből elsőként, 1951-ben hozott létre légvédelmi azonosító zónát Észak-Korea fenyegetése miatt.

Még több Globál

Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: James MacDonald/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: újabb sorcsere a minisztériumokban, Sulyok Tamás aláírta az uniós pénzekkel kapcsolatos törvényt
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Lebukott a titkos hálózat Ukrajna szomszédságában - A legnagyobb titokban szállítottak Oroszországnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility