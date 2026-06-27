Megint Bahreint támadta Irán, eddig tartott Trump törékeny tűzszünete

A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint "számos iráni drón" érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium "az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek" nevezte a támadást. Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.
A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint "az amerikai terrorista hadsereg" több térségbeli létesítményét is célba vették.
A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.
Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.
Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött - írta az AP hírügynökség.
Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már a déli órákban biztossá vált: ma is új melegrekord született Magyarországon
A jövő hét elején is biztosan meglesz a 40 fok.
Megszólalt Gajdos László miniszter: idén nyáron rendkívüli és hosszú hőhullámokra kell felkészülnünk
A kormány eközben több kisebb védekező intézkedésről számolt be.
Alan Greenspan halálára
Egy ellentmondásos, de nagy hatású életműről.
Bajban a galériák, nincs elég új gyűjtő – Mit mutattak az Art Basel számai?
A rendezvény legdrágább képe egy Picasso-mű lett.
Lépésről lépésre fojtja meg a hőség Európát: egymás után dőlnek össze a védelmi vonalak
Veszélyben az emberek egészsége, az energiaellátó-rendszer és a lakhatás is.
Reagált a MÁV a hőségre: korlátozzák a vonatok maximális sebességét, késésekre kell számítani
Mutatjuk, mely 13 vonal érintett.
A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest–Belgrád beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be.
Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság
A fővárosi önkormányzat és 23 kerület feladatainak határai sok esetben elmosódnak.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.