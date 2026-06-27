Megint Bahreint támadta Irán, eddig tartott Trump törékeny tűzszünete

Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi-szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légicsapásaira.

A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint "számos iráni drón" érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium "az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek" nevezte a támadást. Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint "az amerikai terrorista hadsereg" több térségbeli létesítményét is célba vették.

A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.

Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.

Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött - írta az AP hírügynökség.

Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.

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