NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
Megint Bahreint támadta Irán, eddig tartott Trump törékeny tűzszünete
Globál

Megint Bahreint támadta Irán, eddig tartott Trump törékeny tűzszünete

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi-szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légicsapásaira.

A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint "számos iráni drón" érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium "az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek" nevezte a támadást. Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint "az amerikai terrorista hadsereg" több térségbeli létesítményét is célba vették.

A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.

Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.

Még több Globál

Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Fontos fegyvergyárat talált el Ukrajna, az orosz támadások sem hagytak alább

Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul

Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött - írta az AP hírügynökség.

Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.

Kapcsolódó cikkünk

Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul

Izrael elszabadult hajóágyú szerepe határozhatja meg az USA-Irán konfliktus sorsát?

Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

Hiába a béke, támadást indított Irán - És ezúttal Donald Trump már fenyegetőzni sem kezdett

Új szövetségest talált magának Irán? Új ország követelheti a szorosok adóztatását, ezt az egész világ megérezheti

Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett
Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility