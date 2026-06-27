Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Félmilliárd eurós új pénzügyi csomagot hagyott jóvá Ukrajna számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), és ezzel meghaladta a 10,5 milliárd eurót a londoni pénzintézet által Ukrajnának nyújtott finanszírozások értéke.

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni bank pénteken bejelentette, hogy képviselői az ukrajnai újjáépítésről Gdanskban összehívott nemzetközi értekezleten több elemből álló, több mint 500 millió eurós újabb finanszírozási csomagról írtak alá megállapodást, és ezzel átlépte a 10,5 milliárd eurót a háború kezdete óta Ukrajna számára nyújtott EBRD-támogatások összege.

A pénteken jóváhagyott új, félmilliárd eurós folyósításon belül 90 millió euró EBRD-hitelt vehet fel az Ukrenergo - az ukrajnai országos magasfeszültségű vezetékhálózat kizárólagos üzemeltetője -, és 50 millió eurós hitelcsomagot nyújt a londoni bank egy 189 megawatt (MW) teljesítményű szélerőmű-telep létesítésére. Az új finanszírozási csomag legnagyobb tétele ugyanakkor az a 303 millió eurós portfoliókockázat-megosztási program, amelyet az EBRD nyolc ukrán bankkal írt alá.

Az EBRD ismertetése szerint ez a tranzakció lehetővé teszi a kedvezményezett ukrán bankok számára összesen 845 millió euró új hitel kihelyezését az ukrán gazdaságba. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték, és a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes "elsöprő többsége" részt vett.

Az új finanszírozási csomagról szóló pénteki tájékoztatás hangsúlyozza, hogy az EBRD Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője, és az ukrán reálgazdaság összes szektorának kritikus fontosságú támogatásokat és befektetéseket nyújt a nyugat-ukrajnai térségektől a frontvonalon fekvő városokon át a fekete-tengeri partvidékig. (MTI)