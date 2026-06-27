Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb harctéri felvételt publikált Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium pénteken közzétett közlése szerint a „Vosztok” hadseregcsoport egyik BM–21 Grad sorozatvető-egysége csapást mért az ukrán fegyveres erők ideiglenes állomáshelyeire a Dnyipropetrovszki területen található Velikomihajlivka térségében. A minisztérium a Telegramon közzétett, videóval kísért bejegyzésében azt állította, hogy a támadás során megsemmisítették az ukrán alakulatok ideiglenes telepítési pontjait. Az állításokat független forrásból egyelőre nem lehetett megerősíteni.
Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
Meghaladta a 10,5 milliárd eurót az Ukrajnának nyújtott EBRD-finanszírozások értéke
Félmilliárd eurós új pénzügyi csomagot hagyott jóvá Ukrajna számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), és ezzel meghaladta a 10,5 milliárd eurót a londoni pénzintézet által Ukrajnának nyújtott finanszírozások értéke.
A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni bank pénteken bejelentette, hogy képviselői az ukrajnai újjáépítésről Gdanskban összehívott nemzetközi értekezleten több elemből álló, több mint 500 millió eurós újabb finanszírozási csomagról írtak alá megállapodást, és ezzel átlépte a 10,5 milliárd eurót a háború kezdete óta Ukrajna számára nyújtott EBRD-támogatások összege.
A pénteken jóváhagyott új, félmilliárd eurós folyósításon belül 90 millió euró EBRD-hitelt vehet fel az Ukrenergo - az ukrajnai országos magasfeszültségű vezetékhálózat kizárólagos üzemeltetője -, és 50 millió eurós hitelcsomagot nyújt a londoni bank egy 189 megawatt (MW) teljesítményű szélerőmű-telep létesítésére. Az új finanszírozási csomag legnagyobb tétele ugyanakkor az a 303 millió eurós portfoliókockázat-megosztási program, amelyet az EBRD nyolc ukrán bankkal írt alá.
Az EBRD ismertetése szerint ez a tranzakció lehetővé teszi a kedvezményezett ukrán bankok számára összesen 845 millió euró új hitel kihelyezését az ukrán gazdaságba. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.
A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték, és a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes "elsöprő többsége" részt vett.
Az új finanszírozási csomagról szóló pénteki tájékoztatás hangsúlyozza, hogy az EBRD Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője, és az ukrán reálgazdaság összes szektorának kritikus fontosságú támogatásokat és befektetéseket nyújt a nyugat-ukrajnai térségektől a frontvonalon fekvő városokon át a fekete-tengeri partvidékig. (MTI)
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett. Az ukrán államfő elmondása szerint ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára, és kikényszeríteni a háború végét. Közben az éjszaka folyamán robbanásokat jelentettek Kijevből. Az ukrán légierő később egy Kijev felé tartó ballisztikus rakétára figyelmeztetett. Vitalij Klicsko polgármester elmondta, a rakéta törmeléke nyílt területen zuhant le a Darnickij kerületben, ahol tűz ütött ki egy raktárépületben. Miközben Ukrajna az éjszaka folyamán legalább 660 drónnal támadta Oroszországot – ennyi UAV lelövéséről tett jelentést Moszkva –, az orosz haderő hét ballisztikus rakétával és 189 drónnal mért csapásokat Ukrajnára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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