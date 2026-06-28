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A keleti nagyhatalom megoldhatta a gyilkos drónok problémáját: ez mutathatja meg, mi lesz a jövő
Globál

A keleti nagyhatalom megoldhatta a gyilkos drónok problémáját: ez mutathatja meg, mi lesz a jövő

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A pekingi védelmi szakkiállításon olyan hordozható lézerfegyvereket mutattak be, amelyeket akár egyetlen katona is működtethet drónok megsemmisítésére, valóra váltva ezzel a korábban csak a tudományos-fantasztikus művekből ismert elképzelést - írta meg a South China Morning Post.

A magyarul éles kardokat jelentő Li-csien sorozatot a kínai Harbin Hszinkuang Optoelektronikai Technológiai vállalat fejlesztette ki, és a kedden megnyílt, háromnapos pekingi Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026 elnevezésű haditechnikai kiállításon mutatták be.

A rendezvényen közzétett információk szerint a Li-csien sorozat nagy energiájú lézersugárral akár 1200 méteres távolságból is képes drónokat megsemmisíteni, bár a hordozható változatok hatótávolsága ennél jóval rövidebb. A lézerfegyvereket rendkívül hatékony eszköznek tekintik a drónok elleni hadviselésben, mivel viszonylag alacsony költséggel, a levegőben képesek semlegesíteni a pilóta nélküli légi járműveket, ellentétben a hagyományos lőszerekkel vagy tüzérségi eszközökkel végrehajtott elhárítással. A Li-csien sorozat még továbbfejlesztette ezt a koncepciót, ugyanis

a tömeg jelentős csökkentésével a járművekre és rögzített állásokba telepíthető változatok mellett immár könnyen hordozható rendszereket is kínál.

Ezek a hordozható eszközök – név szerint a Li-csien II és a Li-csien III – mindössze három fő részből, egy lézersugárzóból, egy léghűtőből, valamint egy kézi vezérlőegységből állnak. Az alkatrészek egyetlen hordtáskában is egyszerűen szállíthatók. A Li-csien II tömege 30 kilogramm, míg a könnyebb Li-csien III mindössze 25 kilogrammot nyom.

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