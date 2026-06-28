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Akkora a baj Oroszországban, hogy már Putyin is kénytelen volt elismerni
Globál

Akkora a baj Oroszországban, hogy már Putyin is kénytelen volt elismerni

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Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz.

Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”.

Jól tudják, hogy az autósok és vállalkozások számára továbbra is fennállnak problémák. És sajnos sorok is vannak a benzinkutakon, s a kellő benzinfajtát sem lehet mindig megtalálni

– ismerte el Putyin.

Hozzátett, hogy külön munkacsoportot hoztak létre a helyzet kezelésére, és megígérte, hogy a „nemzet biztosága garantálva lesz”. Azt is megnevezte, hogy pontosan minek tulajdonítja a problémákat: szerinte a „nyugati elit” próbál meg nyomást gyakorolni az országra. Elmondta, hogy a „politikai helyzetet is destabilizálni akarják”, de úgy véli, ez nem fog sikerülni. Az üzemanyaghiány okát kifejezetten az „ukrán terrortámadásokban” látja. Az ellátásbiztonságról is szól, szerinte felkészültek tartalékokkal, ezért garantált több szektorban is helyzet, de júliusban túl kell szárnyalniuk a korábbi teljesítményt.

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