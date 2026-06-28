Aknamezők mellől indul, majd eltűnik a homokban: veszélybe sodorhatják a világszinten egyedülálló folyót

Ha rápillantunk Afrika déli részének a térképére, akkor az élesebb szeműek kiszúrhatják, hogy azon van egy furcsaság: az egyik vízfolyás mintha a semmiből a semmibe vezetne. Akik ezt kiszúrják, nem tévednek, ez az Okavango, amely a térség egyik legnagyobb folyójának számít, ám ahogy felbukkan Angolában, Botswanában úgy tűnik el váratlanul egy sivatagban, ráadásul egy hatalmas deltavidéken. Az elmúlt években azonban vita indult a térségi erőforrások kiaknázására, amelyre eltérő válaszokat adtak a helyi kormányok.

A lefolyástalan világok

Afrika déli részén található Okavango különleges természeti jelenségnek számít: azon vízfolyások közé tartozik a világban, amelyek végül nem a tengerben végzik, hanem a szárazföldön belül egy lefolyástalan medencében. Nincs ezzel egyedül, számos állandó vízfolyás van, amelyek egy olyan tóban végzik, amelyekből nem vezet kifelé semmiféle folyás. Hasonló jelenséggel találkozhatunk Közép-Ázsia sivatagos területein, ahol a volt szocialista köztársaságokat és Kínát elválasztó robusztus hegységekből eredő folyók vize végül szinte el sem érik az Aral-tavat (vagy leginkább azt, ami maradt belőle), mivel a szovjet „leleményességnek” hála, a rendkívül száraz területen kifejezetten vízigényes növények termesztésére alapozták a mezőgazdaságot, így

a Szir-Darját és az Amu-Darját is gyakorlatilag teljesen ellocsolják a sivatagban.

2015-ös műholdfelvétel az Aral-tó maradványairól, amely egykor a világ egyik legnagyobb tava volt. A kép jobb felső sarkában látható a Szir-Darja egykori befolyása, míg a kép alsó részén az Amu-Darja vizéből zöldellő mezőgazdasági területek. A kép forrása: Universal History Archive via Getty Images

Ettől keletre is találunk hasonlót: a Tarim folyó majd’ nagyjából 2000 kilométeren keresztül kanyarog Kína legszárazabb vidékein, mielőtt eltűnik, a vizét ennek is intenzíven használják. Európa legkeletibb részén található a Volga, amely a legnagyobb vízhozamú (átlagosan mintegy 8000 m3/s) és leghosszabb (körülbelül 3500 kilométer) folyója, amely végül a világtengerekkel összeköttetésben nem lévő Kaszpi-tengerbe (vagy tóba) ömlik.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mégis mi olyan különleges akkor az Okavangoban: a válasz abban rejlik, hogy ezt a vízfolyást nem öntözik szét mezőgazdasági célokra, és mégis, mintha a semmiben végződne.

Geography trivia: The Okavango River is the river that never meets the sea. It flows from Angola into Botswana, spreads into a huge inland delta in the Kalahari, and then mostly vanishes through evaporation, plant transpiration and seepage into sandy soils. Source:… pic.twitter.com/d7sKd6jPBT https://t.co/d7sKd6jPBT — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) May 28, 2026

Azt persze túlzás lenne állítani, hogy a folyó vizét nem használják az emberek. Az Afrikában tapasztalható intenzív népességrobbanás a térséget is érinti, a települések egyre népesebbek, amelyek így jóval szomjasabbak is. Ez a tényező azonban nem változtat azon, hogy

az Okavango természetes módon alakult így, már a klímaváltozás és az emberi tevékenység hatásait megelőzően is egy nagy, termékeny deltavidékben végezte, ez adja a különlegességét.

Különleges Okavango

A folyó a Bié-fennsíkról (vagy Angolai-magasföldről) ered, ami veszélyes terepnek számít. Miután az egykori portugál gyarmat 1975-ben elnyerte a függetlenségét, azonnal

véres polgárháború robbant ki a területen.

Az évtizedeken át tartó pusztító harcok rengeteg áldozatot követeltek, több ország katonái is felbukkantak a műveleteknél, például a végül győztes, kezdetben marxista-leninista ideológiát követő MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola – Angolai Népi Felszabadítási Mozgalom) oldalán Kuba vagy Észak-Korea is részt vett. A másik oldalon az Egyesült Államok és Dél-Afrika támogatásával az antikommunista UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola – Nemzeti Szövetség Angola Teljes Függetlenségéért) harcolt. A konfliktust végleg lezárni csak 2002-ben sikerült, eddigre alaposan átalakultak a dolgok – például a Szovjetunió összeomlását követően a korábbi szocialista frakció például inkább szociáldemokrata irányvonalat vett. Az összecsapások emléke azonban nem múlt el nyomtalanul, mivel az ellenállók bázisa éppen a magasföld volt, máig számtalan aknát rejt a térség.

Ha megnézzük a térség földrajzi jellemzőit, érthetővé válik, hogy miért ezt a területet használták a felkelők bázisul. Az Angolai-magasföld úgy működik, mint valamiféle víztorony, így az egész terület rendkívül vizenyős, egymást váltják a mocsaras és lápos területek, melyek rendkívül nehezen járhatóak. Ez a körülmény tette lehetővé azt is, hogy az európai felfedezők sokáig nem tették be a lábukat a régióra, ez a rész Afrika egyik legtovább „sötét foltját” jelentette a térképészek számára. A folyó innen lassan leereszkedik a vadregényes és rendkívül száraz Kalahári-medencébe, miközben a magasabb területek felől folyamatosan újabb és újabb vízfolyások táplálják. Angolából a Namíbiából közös határvonalat alkotja hosszú kilométereken keresztül, végül délebb felé fordulva

az egyre síkabbá váló területen szerteágazik és egy hatalmas, mintegy 15000 km2 méretű, hatalmas mocsárban ér véget.

Ez a terület páratlan gazdagságú állat- és növényvilágnak ad otthont, nem csoda, hogy összesen hét nemzeti parkot is kialakítottak a területen, emiatt népszerű turistacélpont egyben. Megtalálható itt a kontinens legtöbb nagyvadja, az elefánttól kezdve az oroszlánon át egészen a nílusi krokodilig.

Az évszaktól függően átlagosan 300-500 m3/s vízhozamú Okavango évente mintegy 11 km3 vízzel árasztja el a területet, ez nagyjából hat balatonnyi vízmennyiségnek felel meg. Ennek szinte teljes egésze elpárolog, emiatt a terület egyre sósabbá válik. Az érkező ásványi anyagok ugyanis nem jutnak tovább, emiatt itt lerakódnak. A delta nem teljesen lefolyástalan, onnan időszakos vízfolyásként a Boteti halad tovább nyugat felé, ameddig el nem éri a Makgadikgadi sómedreket. Elenyésző mennyiségben a közeli Ngami-tóba ömlik.

Welcome to the Okavango Delta #Botswana pic.twitter.com/mN9TBbgPfx https://x.com/hashtag/Botswana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Richard Bernabe (@bernabephoto) May 29, 2024

A 21. századi kihívások

Az idillinek tűnő helyzetre azonban veszély leselkedik, méghozzá a már említett gyors népesedés, és az ebből fakadó következmények. A folyó egy rövid szakaszon nem csupán Namíbia határán halad, hanem teljesen át is folyik az országon, méghozzá a geográfiai szempontból szintén különlegességet jelentő Caprivi-sávon. A gyarmattartó birodalmak 19-20. századi ármánykodásai következtében létrejött keskeny, de hosszú földsávon áthaladó Okavango, mindössze néhány tucat kilométer erejéig lép be Namíbiába, az ország mégis szeretné ezt kihasználni egy vízerőmű felépítésével. Windhoek legfőbb érve, hogy nem tudnak elegendő áramot előállítani a szükségletek kielégítésére, ezért a szomszédos Dél-Afrikára kell támaszkodniuk az ellátás biztosítására. Namíbia úgy véli, hogy

az egyik legjobb megoldást az jelentheti a kínzó probléma orvoslására, ha elgátolnák a kevés folyójuk egyikét áramtermelés céljából.

Mivel Namíbia finoman fogalmazva sem éppen a vizek országa (az ország döntő többségét sivatag foglalja el), ezért a választás az Okavangora esett.

If not big, maps of Africa usually don't show Namibia's finger-shaped Caprivi Strip coz it's so narrow (32km wide). Germany grabbed it for sailing from their Southwest Africa to their East African territories via the Zambezi River. It never worked. Victoria Falls is in the way! pic.twitter.com/hvnJdam2s4 https://t.co/hvnJdam2s4 — James Hall (@hallaboutafrica) October 25, 2021

Az elképzelés azzal számol, hogy a Popa-vízesések körüli részek ideálisak lehetnének az erőmű felépítésére, 2003-ban Divinduról írtak (érdekesség, hogy a városkánál ível át az egyetlen híd a folyó felett, ami összeköti Namíbia két részét). A felvetés azonban azonnal egy sor területen megkongatta a vészharangot, hogy súlyos károkat fog okozni, miközben megkérdőjelezhető, pontosan mennyi előnyt fog nyújtani, mivel mindössze 20-30 MW teljesítményről volt szó. Más szempontból viszont:

Úgy vélik, hogy súlyosan negatív hatást fog gyakorolni a helyi közösségek életére, akik jelentős mértékben függenek a folyótól. Attól félnek, hogy a mű mezőgazdasági területeket tesz majd tönkre , így az élelmiszerellátás romlik a térségben, különösen az önellátásra berendezkedett csoportok körében.

akik jelentős mértékben függenek a folyótól. Attól félnek, hogy a mű , így az élelmiszerellátás romlik a térségben, különösen az önellátásra berendezkedett csoportok körében. A természetvédők attól tartanak, hogy a gát befolyásolni fogja a deltavidékre érkező víz mennyiségét, ezzel döntő hatást gyakorolva a rendkívül komplex ökoszisztéma fennmaradására. A tervezők természetesen cáfolják ezeket, azt mondták, hogy nem fogják szabályozni a vízáramlást az erőművel.

A tervezők természetesen cáfolják ezeket, azt mondták, hogy nem fogják szabályozni a vízáramlást az erőművel. Nem utolsó sorban a térségi turizmus is súlyos károkat szenvedhet, amennyiben megépül a gát, mivel az egyedülálló természeti értékek egy része elveszhet.

Összességében a természeti és gazdasági károk mértéke túlszárnyalhatja a hasznot. Hozzá kell tenni, hogy ez a terv már évtizedek óta létezik, de valójában még mindig nem történt egyetlen kapavágás sem az ügy érdekében. Az eredeti elképzelés még azzal számolt, hogy 2005-re már állni fog a gát, és megindulhat a termelés. Két évtizeddel később a gondolat ugyanakkor nagyon is élő: a fejlesztő egy 20 MW teljesítményre képes vízerőműben gondolkodik, legalábbis az amerikai EPA honlapja szerint.

Botswana launches 500 MW solar and battery project in Maun https://t.co/cccqAY4xqX pic.twitter.com/a0QjS9unPv https://t.co/cccqAY4xqX — The Southern African Times (@TSatNewslive) April 25, 2026

Botswana hasonlóan szomszédjához, szintén energiatermelési kapacitáshiánnyal küszködik, ám az országban másképpen gondolkodnak az Okavango térségében végrehajtandó beruházásokról:

Ománnal közösen összesen 500 MW napelemes telephelyet létesítenének, melyet egy 500 MWh akkumulátoros energiatárolóhoz kapcsolnának.

A Maun projekt Afrika déli részének egyik legnagyobb megújuló energiát hasznosító beruházása lehet, amikor elkészül. A projekt egyben kiküszöbölné az ígéretek szerint azokat a természeti és környezeti aggályokat, amelyeket a Divindunál felhúzni tervezett – de végképp befagyni látszó – elképzelésnél felsoroltak. Gaborone ezzel olyan példát mutathat a szomszédos Namíbia számára, amely szintén az energiatermelés hiányosságait oldja meg, mégis inkább arra épít, ami szinte korlátlanul rendelkezésére áll mindkét országnak: a napsütötte nem művelt területekre. Ez a felfogás pedig segíthet az Okavango folyó által létrehozott, a lefolyástalan medencében létrejött, világszinten is egyedülálló állat- és növényvilágot megmenteni.

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