Bejelentették: átkelt egy konténerszállító hajó a Hormuzi-szoroson

A CMA CGM hajózási nagyvállalat bejelentette, hogy Galapagos nevű konténerszállító hajója vasárnap reggel sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson.

A sikeres áthaladásra azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok és Irán átmeneti megállapodást kötött a négy hónapja tartó fegyveres konfliktus lezárásáról, ami a stratégiai fontosságú tengerszoros újranyitásának reményével kecsegtetett.

A geopolitikai helyzet azonban továbbra is rendkívül törékeny, mivel Washington és Teherán azóta újabb támadásokat hajtott végre, és kölcsönösen egymást vádolják az egyezség megsértésével.

A vállalat közleménye szerint a sikeres átkelés kiemelkedő mérföldkőnek számít ebben az összetett regionális környezetben, amely a jövőben is folyamatos éberséget igényel a hajózási társaságok részéről.

Forrás: Reuters

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