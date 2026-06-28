JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
ALG
Algéria 3 3 Ausztria
AUT
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika Kanada
CAN
 Ma 21:00
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Hétfő 19:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Elődjétől kapott kemény pofonokat Donald Trump:
Globál

Elődjétől kapott kemény pofonokat Donald Trump: "Micsoda lúzer!"

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Joe Biden volt amerikai elnök szombat este egy marylandi adománygyűjtő rendezvényen tartott beszédben élesen bírálta utódját, Donald Trumpot. A demokrata exelnöknek ez volt talán az eddigi legkeményebb fellépése, amióta elhagyta a Fehér Házat 2025 elején, a republikánus adminisztrációt ugyanis hiúsággal és korrupcióval vádolta - írja a CNN.

A gálán felszólaló Biden Trump "hiúsági projektjeit" sorolta, megemlítve a Fehér Ház keleti szárnyának lebontását egy új bálterem kedvéért, a Kennedy Center átnevezését, valamint a diadalívet Washington D.C-ben, amelyet szerinte "a saját tiszteletére" húzna fel.

Micsoda lúzer

- fogalmazott a demokrata politikus.

Trump 16 millió dollárt ölt a Washington-emlékmű előtti tükörmedence renoválásába is. Az eredmény vegyes: az új, kék festékréteg ugyanis lemállott, ráadásul visszatért az algásodás is.

Még több Globál

Véres harcok árán haladnak az oroszok a fronton, Kijev mélyen az ellenséges területen vágott vissza – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Üzent Zelenszkij embere Putyinnak: ne áltassa magát mindenféle szellemekkel, vége Trump engedékenységének

Veszélyes lépésre készülhet a Kreml: "Tudtára kell adni Putyinnak, hogy tudjuk, mit forgat a fejében!"

Erre reflektálva Biden kijelentette:

A tükörmedence valami még rosszabbat ver vissza, mint a jelenlegi kormányzat magjában rejlő nárcizmust és hozzá nem értést. Ez a korrupció, a korrupció, a szemtelen, égbekiáltó korrupció. Olyan mértékű korrupció, amilyet az amerikai történelemben még soha egyetlen kormányzatban sem láttunk

- jelentette ki Biden.

A volt elnök azt is kifogásolta, hogy Trump állami kárpótlást tervez nyújtani a január 6-i ostrom – tavaly mind egy szálig kegyelemben részesült – résztvevőinek. Biden szerint kártérítés helyett inkább súlyos börtönbüntetést érdemelnének.

Beszéde végén határozott fellépésre buzdította párttársait, mondván:

Keljetek fel, a fenébe is! Most azonnal. Folytassátok a küzdelmet!

A tízperces megszólalás pontosan két évvel azután hangzott el, hogy Biden leszerepelt a Trump elleni elnökjelölti vitán, és vissza kellett lépnie az újraválasztástól.

Bidennek országosan és a Demokrata Párton belül sem sikerült rehabilitálnia az imidzsét alelnöke, Kamala Harris 2024-es elnökválasztási veresége óta. A CNN friss felmérése alapján

az amerikaiak mindössze 30 százaléka vélekedik róla kedvezően,

ami alacsonyabb, mint 2021 és 2025 közötti elnökségének bármely pontján.

Az egykori first lady, Jill Biden nemrégiben memoárt jelentetett meg, amelyben a 2024-es eseményekról is szót ejt. Sok demokrata szerint ezzel csak feleslegesen feltépi a párt korábbi sebeit azért, hogy javítsa saját megítélését. Mások szívesebben foglalkoznának a jövővel, hisz vészesen közeledik a félidős kongresszusi választás novemberi dátuma.

A 83 éves volt elnök közben csontáttétes prosztatarákkal küzd, a diagnózis óta sugár- és hormonterápiás kezelés alatt áll. Felesége egy NBC-interjúban elmondta, hogy férje valószínűleg élete végéig együtt él majd ezzel a betegséggel. Biden jelenleg az emlékiratain dolgozik, az elnöki könyvtárának pontos helyszínét ugyanakkor még nem jelentette be. A tervek szerint az intézmény Delaware-ben kap helyet, de a korábbi elnökökénél lényegesen kisebb léptékben valósul meg.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jeff Roberson

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet
Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility