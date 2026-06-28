Elődjétől kapott kemény pofonokat Donald Trump: "Micsoda lúzer!"

A gálán felszólaló Biden Trump "hiúsági projektjeit" sorolta, megemlítve a Fehér Ház keleti szárnyának lebontását egy új bálterem kedvéért, a Kennedy Center átnevezését, valamint a diadalívet Washington D.C-ben, amelyet szerinte "a saját tiszteletére" húzna fel.

Micsoda lúzer

- fogalmazott a demokrata politikus.

Trump 16 millió dollárt ölt a Washington-emlékmű előtti tükörmedence renoválásába is. Az eredmény vegyes: az új, kék festékréteg ugyanis lemállott, ráadásul visszatért az algásodás is.

Erre reflektálva Biden kijelentette:

A tükörmedence valami még rosszabbat ver vissza, mint a jelenlegi kormányzat magjában rejlő nárcizmust és hozzá nem értést. Ez a korrupció, a korrupció, a szemtelen, égbekiáltó korrupció. Olyan mértékű korrupció, amilyet az amerikai történelemben még soha egyetlen kormányzatban sem láttunk

- jelentette ki Biden.

A volt elnök azt is kifogásolta, hogy Trump állami kárpótlást tervez nyújtani a január 6-i ostrom – tavaly mind egy szálig kegyelemben részesült – résztvevőinek. Biden szerint kártérítés helyett inkább súlyos börtönbüntetést érdemelnének.

Beszéde végén határozott fellépésre buzdította párttársait, mondván:

Keljetek fel, a fenébe is! Most azonnal. Folytassátok a küzdelmet!

A tízperces megszólalás pontosan két évvel azután hangzott el, hogy Biden leszerepelt a Trump elleni elnökjelölti vitán, és vissza kellett lépnie az újraválasztástól.

Bidennek országosan és a Demokrata Párton belül sem sikerült rehabilitálnia az imidzsét alelnöke, Kamala Harris 2024-es elnökválasztási veresége óta. A CNN friss felmérése alapján

az amerikaiak mindössze 30 százaléka vélekedik róla kedvezően,

ami alacsonyabb, mint 2021 és 2025 közötti elnökségének bármely pontján.

Az egykori first lady, Jill Biden nemrégiben memoárt jelentetett meg, amelyben a 2024-es eseményekról is szót ejt. Sok demokrata szerint ezzel csak feleslegesen feltépi a párt korábbi sebeit azért, hogy javítsa saját megítélését. Mások szívesebben foglalkoznának a jövővel, hisz vészesen közeledik a félidős kongresszusi választás novemberi dátuma.

A 83 éves volt elnök közben csontáttétes prosztatarákkal küzd, a diagnózis óta sugár- és hormonterápiás kezelés alatt áll. Felesége egy NBC-interjúban elmondta, hogy férje valószínűleg élete végéig együtt él majd ezzel a betegséggel. Biden jelenleg az emlékiratain dolgozik, az elnöki könyvtárának pontos helyszínét ugyanakkor még nem jelentette be. A tervek szerint az intézmény Delaware-ben kap helyet, de a korábbi elnökökénél lényegesen kisebb léptékben valósul meg.

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