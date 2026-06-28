Erős, 6-os erősségű földrengés volt Afganisztánban, volt, ahol pánik tört ki

Erős, a Richter-skála szerinti 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán Hindukus régióját szombaton. Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) tájékoztatása alapján a földmozgást a fővárosban, Kabulban, valamint a szomszédos Pakisztánban is tisztán érezni lehetett.

Bár az afganisztáni katasztrófavédelmi hatóság tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés áldozatokról vagy anyagi károkról, a helyzet felmérése jelenleg is tart. Az EMSC mérései alapján a rengés fészke mintegy 100 kilométeres mélységben volt.

Pakisztánban nem ez volt az egyetlen földmozgás a nap folyamán, korábban ugyanis egy 5,4-es erősségű rengést is regisztráltak. Muszahél körzetében a természeti csapás következtében több mint húszan megsérültek, és tucatnyi lakóház megrongálódott – tájékoztatott a térség helyettes vezetője, Abdul Razzák Hadzsak.

A pakisztáni Beludzsisztán tartomány katasztrófavédelmi hatóságának beszámolója szerint körülbelül

125 lakóépületben keletkeztek károk.

A mentőegységek már útnak indultak a rászorulókhoz, akiket sátrakkal, élelmiszerrel, napelemekkel és takarókkal segítenek.

Az ország északi részén, a Hajber-Pahtunhva tartományban található Szvat körzetben a lakosság körében

pánik tört ki, sokan azonnal elhagyták otthonaikat.

Egy helyi lakos, Danijal Ahmad elmondása szerint a rengés rendkívül intenzív és hosszan tartó volt, ami miatt az emberek rémülten menekültek az utcákra.

Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök együttérzését fejezte ki az érintetteknek, egyúttal azonnali intézkedésekre és gyors segítségnyújtásra utasította az illetékes hatóságokat.

Forrás: Reuters

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