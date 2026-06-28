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Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket
Globál

Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket

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Az orosz védelmi minisztérium több település bevételét jelentette, de Kijev szerint ennek kevés köze van a valósághoz – írja az RBK.

Oroszország több mint négy évvel a teljes körű inváziója után sem érte el célkitűzéseit, és 1,3 millió embert vesztett, miközben előrenyomulása teljesen leállt

– jelentette ki Heorhij Tihij, Ukrajna Külügyminisztériumának szóvivője.

Kiemelte, hogy a Kreml folyamatosan győzelmi jelentéseket ad ki, de ezek nagyon távol vannak a valóságtól. Szerinte az oroszok gyors sikerre számítottak a háború megindításának pillanatában, ehhez képes négy évvel később alig tudnak néhány eredményt felmutatni. Szerinte hatalmas veszteségeket szenvedtek, miközben semmilyen célt nem értek el. Ezt annak tulajdonítja, hogy az ukránok képesek voltak blokkolni az előrenyomulást. Kiemelte, „a háború egyre inkább az Orosz Föderáció területére tér vissza”.

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