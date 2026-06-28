Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában

Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma komoly terhet ró a szervezetre és a betegellátásra egyaránt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán ezért azt kérte, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt és halaszthatatlan esetben keressük fel.

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A tartósan magas nappali hőmérséklet, az éjszakai lehűlés elmaradása és a párás levegő fokozza a kimerültséget, a fejfájást, a szédülést és a rosszullétek kockázatát

- fogalmazott a miniszter, felhívva a figyelmet arra, hogy ilyenkor a koncentrációs képesség is romlik, ami gyakrabban vezethet közlekedési vagy munkahelyi balesetekhez. Az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegséggel élők, valamint a szabadban vagy meleg környezetben dolgozók különösen veszélyeztetettek a hőségben.

A legfontosabb védekezés a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában

- hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt. Emellett ajánlott elkerülni a tűző napot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást a legmelegebb órákban, különösen 11 és 16 óra között. Célszerű könnyű, világos ruházatot, sapkát vagy kalapot, napszemüveget és fényvédő krémet viselni. A lakást érdemes kora reggel és késő este szellőztetni, napközben pedig sötétíteni, árnyékolni. Az egészségügyi miniszter hozzátette:

kérjük, figyeljenek egymásra is: az egyedül élő, idős vagy beteg hozzátartozókat érdemes gyakrabban felkeresni.

A miniszter szerint a kánikula a sürgősségi betegellátó osztályok forgalmát szintén befolyásolja, sokan a meleg elkerülése érdekében az esti és éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel a kórházakat.

Ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat

- intett óva Hegedűs.

Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!

- hangsúlyozta.

Életveszélyre utaló tünetek, például zavartság, eszméletvesztés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali orvosi ellátásra van szükség. Enyhébb panaszok fennállásakor azonban elsőként a háziorvos vagy az orvosi ügyelet felkeresése, illetve a 1830-as telefonszámon elérhető tanácsadás igénybevétele javasolt.

A miniszter szerint nem szabad szem előtt téveszteni, hogy a váróhelyiségek klimatizálása olykor nem tud lépést tartani a hőséggel odakint, hisz a nagy betegforgalomban az ajtók folyamatos nyitása és zárása miatt a várótermek hőmérséklete megemelkedhet.

Aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot

- közölte Hegedűs Zsolt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka