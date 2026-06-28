Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában

A tartósan magas nappali hőmérséklet, az éjszakai lehűlés elmaradása és a párás levegő fokozza a kimerültséget, a fejfájást, a szédülést és a rosszullétek kockázatát
- fogalmazott a miniszter, felhívva a figyelmet arra, hogy ilyenkor a koncentrációs képesség is romlik, ami gyakrabban vezethet közlekedési vagy munkahelyi balesetekhez. Az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegséggel élők, valamint a szabadban vagy meleg környezetben dolgozók különösen veszélyeztetettek a hőségben.
A legfontosabb védekezés a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában
- hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt. Emellett ajánlott elkerülni a tűző napot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást a legmelegebb órákban, különösen 11 és 16 óra között. Célszerű könnyű, világos ruházatot, sapkát vagy kalapot, napszemüveget és fényvédő krémet viselni. A lakást érdemes kora reggel és késő este szellőztetni, napközben pedig sötétíteni, árnyékolni. Az egészségügyi miniszter hozzátette:
kérjük, figyeljenek egymásra is: az egyedül élő, idős vagy beteg hozzátartozókat érdemes gyakrabban felkeresni.
A miniszter szerint a kánikula a sürgősségi betegellátó osztályok forgalmát szintén befolyásolja, sokan a meleg elkerülése érdekében az esti és éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel a kórházakat.
Ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat
- intett óva Hegedűs.
Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!
- hangsúlyozta.
Életveszélyre utaló tünetek, például zavartság, eszméletvesztés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali orvosi ellátásra van szükség. Enyhébb panaszok fennállásakor azonban elsőként a háziorvos vagy az orvosi ügyelet felkeresése, illetve a 1830-as telefonszámon elérhető tanácsadás igénybevétele javasolt.
A miniszter szerint nem szabad szem előtt téveszteni, hogy a váróhelyiségek klimatizálása olykor nem tud lépést tartani a hőséggel odakint, hisz a nagy betegforgalomban az ajtók folyamatos nyitása és zárása miatt a várótermek hőmérséklete megemelkedhet.
Aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot
- közölte Hegedűs Zsolt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Történelmi melegrekordok dőltek meg Magyarországon: évtizedek óta nem látott forróság tombol
Budakalászon 40 fokot mértek.
Aknamezők mellől indul, majd eltűnik a homokban: veszélybe sodorhatják a világszinten egyedülálló folyót
Már a megoldás is megszületett.
Európai aukciós rekordot hozott az egykori Tottenham-tulaj gyűjteményének árverése
Közel 400 millió dollárt adtak a kollekcióért.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában
Több tanáccsal is szolgált a tárcavezető.
Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán: hatalmas, több mint 10 kilométeres dugó alakult ki a tűz után
Vizet osztanak az utazóknak.
Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia
Négy lépés nem halogatható tovább.
Túlmelegedik a Duna, korlátozzák a paksi atomerőművet - Kritikus helyzetet okoz a kánikula
Vasárnap korlátozás jön.
Több mint 150 ezer magyar fiatal esett bele a veszélyes csapdába, amiből nagyon nehéz kitörni
Ennyi olyan fiatalt tartanak számon nálunk, aki nem tanul és nem is dolgozik
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.