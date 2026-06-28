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Hírszerzési jelentés: újabb területen bukkanhatnak fel Moszkva „kis zöld emberkéi”
Globál

Hírszerzési jelentés: újabb területen bukkanhatnak fel Moszkva „kis zöld emberkéi”

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Az Ukrajinszka Pravda írt Paweł Szota, a lengyel Külügyi Hírszerző Ügynökség (AW) vezetőjének kijelentéseiről.

A hírszerzési vezető szerint Moszkva ismételten bevetheti a „kis zöld emberkéket” (ez az elnevezés a Krímben terjedt el, amikor jelöletlen zöld egyenruhás fegyveresek tűntek fel a félszigeten 2014-ben) ezúttal a Balti államokban, hogy tesztelje a NATO reakcióit. Szota kiemelte egyben, hogy Lengyelországra közvetlenül a legnagyobb fenyegetést egyértelműen Oroszország jelenti. Moszkva úgy látja szerinte, hogy a térség országai akadályt jelentenek Vlagyimir Putyinnak a birodalmi ambíciói megvalósításához.

Oroszország szisztematikusan mozgatja a »vörös vonalakat«, tesztelve a NATO válaszát. Az ilyen provokációk Moszkva számára alacsony költségekkel járnak, és a Szövetség főként politikai szinten reagál, ami további eszkalációt ösztönöz

– jelentette ki.

A hírszerzési vezető úgy véli, hogy az ukrajnai események nagy megaláztatást jelentenek Putyinnak, erre pedig kiszámíthatatlansággal reagált a Kreml.

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