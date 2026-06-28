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Irak a Hormuzi-szoros megnyitását és a blokád feloldását követeli Iránnál
Globál

Irak a Hormuzi-szoros megnyitását és a blokád feloldását követeli Iránnál

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Irak külügyminisztere az iráni kollégájával vasárnap folytatott megbeszélésén kiemelte a Hormuzi-szoros újranyitásának és az Iránnal szembeni amerikai tengeri blokád feloldásának fontosságát.

Fuád Huszein iraki külügyminiszter a Bagdadban tárgyaló Abbász Arághcsi iráni külügyminiszternek kijelentette, hogy

országa nem támogatja a háború kiterjesztését az Öböl-menti államokra, és elutasítja az Irán elleni támadásokat is.

Huszein szerint kulcsfontosságú a Hormuzi-szoros megnyitása, valamint az Iránnal szembeni amerikai tengeri blokád feloldása. Az iraki diplomácia ezzel egyértelműen a feszültség enyhítését és a regionális konfliktus eszkalációjának megakadályozását támogatja.

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