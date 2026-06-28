Medvegyev külön felhívta a figyelmet a Gagik Carukjan, a Virágzó Örményország párt vezetője elleni hatósági fellépésre. Az orosz politikus megfogalmazása szerint Jereván "újabb megtorlássorozatot" indított azon ellenzéki politikusok ellen, akiket a hatalmon lévő körök kényelmetlennek tartanak.

Az orosz politikus szerint mindezt mély hallgatás kíséri a nyugati országok részéről, amelyek választási kampányba való beavatkozását példátlannak nevezte. Állítása szerint a Nyugat, a bevett neokoloniális gyakorlatát követve, gyakorlatilag "kézi vezérlésre" állította át az örmény államapparátust, és hozzátette, hogy Örményországnak rendkívül nehéz lesz kiszabadulnia ebből a függő helyzetből.

Medvegyev kifejtette, hogy a Nyugatot leginkább azon erők eltávolítása érdekli a politikai palettáról, amelyek Jereván és Moszkva egészséges kapcsolatának fenntartását szorgalmazzák.

Figyelmeztetett arra is, hogy az Oroszországgal fennálló hagyományos kapcsolatok megszakítása elkerülhetetlenül súlyos következményekkel járna az örmény lakosság számára. Az alelnök úgy véli, az Európai Uniót egyáltalán nem érdekli, hogy az évtizedek alatt kialakult kötelékek megszakításának terheit a hétköznapi emberek viselik majd. Hangsúlyozta, hogy Oroszország az örmény vezetés szándékait kizárólag a gyakorlati lépései alapján fogja megítélni.

Jereván azt követően kezdett távolodni Moszkvától, hogy 2020-ban vereséget szenvedtek Hegyi-Karabahban az azeri erők ellen. Ez a terület hivatalosan a szomszédos országhoz tartozik, ugyanakkor itt az etnikai örmény lakosság aránya majdnem 100 százalék volt. A Szovjetunió szétesését követően véres háborút vívtak egymással, ennek során az örmények kerekedtek felül, a konfliktus befagyott. Jereván Moszkvával szoros védelmi kapcsolatokat épített ki, de Vlagyimir Putyin orosz elnök nem sietett az ország segítségére a háború során emiatt romlott a hangulat a két ország között, az örmény vezetés a Nyugat felé kezdett húzni. Az országban 2026-ban ismételten választást tartottak, ekkor

az oroszbarát erőkkel szemben a nyugati fordulatot támogató Nikol Pasinján aratott győzelmet.

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