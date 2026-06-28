Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán: hatalmas, több mint 10 kilométeres dugó alakult ki a tűz után

Vasárnap teljesen kiégett a leállósávban egy gépkocsi az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető irányban - erről tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mint közölték: a székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték. A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett. A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

Az Útinform arról ír, hogy

a pályazár már véget ért, és megindulhatott a forgalom két sávon.

A torlódás ugyanakkor több mint 10 kilométeres.

Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es km között.

Címlapkép forrása: E. Várkonyi Péter via Magyar Távirati Iroda Zrt.