Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán: hatalmas, több mint 10 kilométeres dugó alakult ki a tűz után

Mint közölték: a székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték. A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett. A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.
Az Útinform arról ír, hogy
a pályazár már véget ért, és megindulhatott a forgalom két sávon.
A torlódás ugyanakkor több mint 10 kilométeres.
Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es km között.
Címlapkép forrása: E. Várkonyi Péter via Magyar Távirati Iroda Zrt.
Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia
Négy lépés nem halogatható tovább.
Túlmelegedik a Duna, korlátozzák a paksi atomerőművet - Kritikus helyzetet okoz a kánikula
Vasárnap korlátozás jön.
Több mint 150 ezer magyar fiatal esett bele a veszélyes csapdába, amiből nagyon nehéz kitörni
Ennyi olyan fiatalt tartanak számon nálunk, aki nem tanul és nem is dolgozik
Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor
Meghibásodott egy repülőgép fékje.
Új motort kap a magyar gazdaság - az MNB már látja az ipari fordulatot
Komoly meglepetések is hozzájárultak a 4 éve szenvedő szektor feltámadásához.
Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet
Lángba borult a megcélzott létesítmény.
Eltűnt a kínálatból a flottás kedvenc: át tudja venni a Kia K4 a Ceed helyét?
Az importőr magabiztos, a piacok kivárnak.
Életbe lépett a vörös jelzés Magyarországon, 41 fokos rekordhőség jöhet, extrém erős UV-sugárzás lesz
Elő a naptejjel és a vizespalackokkal.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.