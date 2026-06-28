Közel 1500-an haltak meg a tragikus természeti katasztrófában, 50 ezer embert napok óta nem találnak – Hétmilliárd dolláros a kár

Egy 11 éves fiút élve mentettek ki a romok alól Caraballedában, Venezuela északi részén, három nappal azután, hogy a régiót halálos földrengések sújtották - jelentette be szombaton az ország ideiglenes elnöke, Delcy Rodriguez.
Pár perccel ezelőtt egy 11 éves fiút élve mentettek ki Caraballedában. Jelenleg minden egyes élet reményt jelent Venezuelának
- írta a politikus az X közösségi oldalán, üzenetéhez csatolva a gyermek mentéséről készült videót.
Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe https://t.co/Pjj5ETaaYe— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
A szerdán az ország északi részét sújtó, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után, számtalan összeomlott épülettel, különösen La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól, Caracastól mintegy 30 kilométerre.
A halottak száma szombatra 1430-ra emelkedett
- jelentette be Jorge Rodríguez házelnök, aki 3238 sérültről is beszámolt.
Genfben az ENSZ humanitárius segítségnyújtásért felelős vezetője, Tom Fletcher az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy több mint 50 ezer ember tűnt el. A halálos áldozatok száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog.
Eddig 17 országból érkeztek kutató- és mentőcsapatok,
hogy segítséget nyújtsanak a túlélők felkutatásában. A caracasi repülőtér egyik kifutópályáját újra megnyitották, és amerikai repülőgépek szállítanak oda humanitárius segélyt - jelentette be szombaton egy magas rangú amerikai tisztviselő.
A Miamiból érkező erőkkel együtt az Egyesült Államok jelenleg mintegy 250 szakosodott polgári mentőt alkalmaz Venezuelában
- közölte az amerikai külügyminisztérium az X közöségi oldalán.
"A polgári védelmi mentőink megérkeztek Venezuelába, hogy segítséget nyújtsanak a mentési műveletekhez" - jelentette be szombaton az X-en Emmanuel Macron francia elnök.
Az ENSZ szombati becslése szerint a két földrengés mintegy hétmillió embert érintett.
Az okozott károkat mintegy hétmilliárd dollárra, azaz az ország bruttó hazai termékének (GDP) 6 százalékára
becsülte szombaton az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP).
A halálos áldozatok között legalább 28 portugál állampolgár vagy portugál származású személy, hét kínai, hat spanyol, két brazil, egy chilei és egy olasz-venezuelai állampolgár szerepel az előzetes hivatalos adatok szerint.
A földrengések egészen Kolumbiáig és Brazíliáig voltak érezhetőek. Szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Venezuela ugyan földrengésveszélyes ország, de területén
1997 óta nem regisztráltak nagy erejű földmozgást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Matias Delacroix
Történelmi melegrekordok dőltek meg Magyarországon: évtizedek óta nem látott forróság tombol
Budakalászon 40 fokot mértek.
Aknamezők mellől indul, majd eltűnik a homokban: veszélybe sodorhatják a világszinten egyedülálló folyót
Már a megoldás is megszületett.
Európai aukciós rekordot hozott az egykori Tottenham-tulaj gyűjteményének árverése
Közel 400 millió dollárt adtak a kollekcióért.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában
Több tanáccsal is szolgált a tárcavezető.
Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán: hatalmas, több mint 10 kilométeres dugó alakult ki a tűz után
Vizet osztanak az utazóknak.
Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia
Négy lépés nem halogatható tovább.
Túlmelegedik a Duna, korlátozzák a paksi atomerőművet - Kritikus helyzetet okoz a kánikula
Vasárnap korlátozás jön.
Több mint 150 ezer magyar fiatal esett bele a veszélyes csapdába, amiből nagyon nehéz kitörni
Ennyi olyan fiatalt tartanak számon nálunk, aki nem tanul és nem is dolgozik
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.