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Közel 1500-an haltak meg a tragikus természeti katasztrófában, 50 ezer embert napok óta nem találnak – Hétmilliárd dolláros a kár
Globál

Közel 1500-an haltak meg a tragikus természeti katasztrófában, 50 ezer embert napok óta nem találnak – Hétmilliárd dolláros a kár

MTI
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72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása, a legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma.

Egy 11 éves fiút élve mentettek ki a romok alól Caraballedában, Venezuela északi részén, három nappal azután, hogy a régiót halálos földrengések sújtották - jelentette be szombaton az ország ideiglenes elnöke, Delcy Rodriguez.

Pár perccel ezelőtt egy 11 éves fiút élve mentettek ki Caraballedában. Jelenleg minden egyes élet reményt jelent Venezuelának

- írta a politikus az X közösségi oldalán, üzenetéhez csatolva a gyermek mentéséről készült videót.

A szerdán az ország északi részét sújtó, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után, számtalan összeomlott épülettel, különösen La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól, Caracastól mintegy 30 kilométerre.

A halottak száma szombatra 1430-ra emelkedett

- jelentette be Jorge Rodríguez házelnök, aki 3238 sérültről is beszámolt.

Genfben az ENSZ humanitárius segítségnyújtásért felelős vezetője, Tom Fletcher az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy több mint 50 ezer ember tűnt el. A halálos áldozatok száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog.

Eddig 17 országból érkeztek kutató- és mentőcsapatok,

hogy segítséget nyújtsanak a túlélők felkutatásában. A caracasi repülőtér egyik kifutópályáját újra megnyitották, és amerikai repülőgépek szállítanak oda humanitárius segélyt - jelentette be szombaton egy magas rangú amerikai tisztviselő.

A Miamiból érkező erőkkel együtt az Egyesült Államok jelenleg mintegy 250 szakosodott polgári mentőt alkalmaz Venezuelában

- közölte az amerikai külügyminisztérium az X közöségi oldalán.

"A polgári védelmi mentőink megérkeztek Venezuelába, hogy segítséget nyújtsanak a mentési műveletekhez" - jelentette be szombaton az X-en Emmanuel Macron francia elnök.

Az ENSZ szombati becslése szerint a két földrengés mintegy hétmillió embert érintett.

Az okozott károkat mintegy hétmilliárd dollárra, azaz az ország bruttó hazai termékének (GDP) 6 százalékára

becsülte szombaton az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP).

A halálos áldozatok között legalább 28 portugál állampolgár vagy portugál származású személy, hét kínai, hat spanyol, két brazil, egy chilei és egy olasz-venezuelai állampolgár szerepel az előzetes hivatalos adatok szerint.

A földrengések egészen Kolumbiáig és Brazíliáig voltak érezhetőek. Szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Venezuela ugyan földrengésveszélyes ország, de területén

1997 óta nem regisztráltak nagy erejű földmozgást.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Matias Delacroix

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