Közel ezren vesztették életüket a hőség miatt, de a többszörös melegrekord után jégeső csap le a nyugat-európai országra

Június 24. óta körülbelül ezer a többlethalálozás száma a nem végleges adatok szerint az előző hónapokban rögzített halálesetekhez képest
- közölte a hatóság, amely a halálesetek számának 40 százalékos növekedését állapította meg.
Bár a kormány még nem hozott nyilvánosságra adatokat, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma "a szokásosnál magasabb".
Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezren vesztették életüket. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség késleltetett hatása az emberi szervezetre nagy terhet ró a kórházakra, és jelentős többlethalálozásra lehet számítani.
Németországban közben rekordmértékű éjszakai hőmérsékletet regisztráltak, 29,4 Celsius-fokot
- számolt be vasárnap a helyi meteorológiai szolgálat (DWD).
Az előzetes adatok szerint a rekordot Kubschützben, Kelet-Szászországban mérték. A korábbi rekordot 2003-ban mérték a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Weinbiet-hegyen, akkor a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 27,2 Celsius-fok alá. Németországban az elmúlt napokban számos hőmérsékleti rekord dőlt meg az Európa nagyobb részét érintő hőhullám során.
Az országban vasárnap újabb rendkívüli hőségre készülnek,
az előrejelzések szerint akár 42 Celsius-fokos hőmérséklet is lehet,
ami sorozatban harmadik napja döntené meg az országos rekordot.
A meteorológiai szolgálat szerint Kelet- és Délkelet-Németország egyes részein 39-41 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani, a Lausitz régióban pedig akár 42 fok is előfordulhat. Máshol 32-38 fokos hőmérsékletet jeleztek előre, bár a part menti területeken várhatóan hűvösebb marad az idő.
A szolgálat emellett arra is figyelmeztetett, hogy vasárnap késői órákban Németország-szerte heves zivatarok várhatók, széllökésekkel és jégesővel. A tájékoztatás szerint elszigetelt, rendkívül heves viharok is előfordulhatnak, kivételesen nagy mennyiségű csapadékkal. Hétfőn csökken a hőmérséklet, ami várhatóan "csupán" 29-32 fok közötti lesz.
Németországban szombaton új országos hőmérsékleti rekord született, amikor a keleti Szász-Anhalt tartományban, Möckern-Drewitzben 41,5 Celsius-fokos előzetes hőmérsékletet regisztráltak. A korábbi csúcshőmérsékletet, 41,3 Celsius-fokot egy nappal korábban jegyezték fel.
A DWD szerint
a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban lesznek olyan szélsőséges időjárási események az országban, amikor hosszan tartó hőhullámok alakulnak ki,
ezt azok az adatok is igazolják, amelyek szerint nőtt a 30 Celsius-fok feletti napok átlagos száma.
Romániában is vörös riasztást adtak ki
Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be - jelentette vasárnap az Agerpres román hírügynökség.
A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentése szerint a vörös riasztás az ország szinte felére, 16, főként partiumi és erdélyi megyére érvényes. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben hétfő reggelig. A harmadfokú riasztást hétfőtől szerdáig kiterjesztik az ország háromnegyedére.
A meteorológusok szerint a partiumi és erdélyi Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna és Brassó, valamint a moldvai Suceava és Botosani megyében rendkívül magas nappali csúcsértékekre, 39-40 Celsius-fokra kell számítani.
A Bánságban, Olténiában, Munténiában és Moldva nagy részében narancssárga, míg Dobrudzsában sárga jelzésű hőségriadó van érvényben.
A rendkívüli hőség miatt vasárnap több megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
Az egészségügyi minisztérium kérte az illetékes intézményeket, hogy készüljenek a szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedésekkel a betegek fogadására. A mentőegységeknél a készültség fokozását, a kórházakban a hőség okozta betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerkészlet, a betegellátás és a személyzet felkészültségének ellenőrzését rendelték el.
Az előrejelzések szerint szerdáig kell rendkívüli forróságra számítani.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat
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