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Légikatasztrófa: lezuhant egy polgári repülőgép, mind a 11 fedélzeten lévő ember életét vesztette Franciaországban
Globál

Légikatasztrófa: lezuhant egy polgári repülőgép, mind a 11 fedélzeten lévő ember életét vesztette Franciaországban

MTI
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Lezuhant vasárnap egy polgári kisrepülőgép a kelet-franciaországi Tomblaine-nél, Nancy közelében - jelentette be az illetékes Meurthe-et-Moselle megye prefektúrája.

Yves Séguy prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a 11 embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében délelőtt 11 órakor.

A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.

A L'Est Républicain című helyi lap úgy értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított.

A környéket a hatóságok lezárták. A délután folyamán Laurent Nunez belügyminiszter a helyszínre látogat.

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