Orosz források: fekete nap virradt az ukrán légierőre, több vadászgépet vesztettek

A Gerány-4 Oroszország egyik legújabb csapásmérő drónja, amely a Gerány-2 képességeire épül – utóbbi az iráni Sahed-136 licenc alapján gyártott változata. Az új eszközt egy kínai gyártmányú Telefly LX-WP-160 sugárhajtómű hajtja, így a sebessége miatt lényegesen nehezebb elfogni, mint a Gerány-2-est. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a voznyeszenszki repülőtéren végrehajtott felderítő és csapásmérő művelet során két ukrán MiG-29-es felszállási előkészületeit észlelték. Az egyik, fegyverzettel már felszerelt gép a betonfedezék előtt állt, míg a másikat éppen egy tartálykocsiból tankolták. A beszámoló szerint

a két Gerány-4-es csapása mindkét vadászgépet, egy üzemanyagszállító járművet, egy APA-5D mobil repülőtéri indító-tápegységet, valamint a gépeket kiszolgáló hajózó- és műszaki személyzetet is megsemmisítette.

A Szovjetunió felbomlása után örökölt, jelentős mennyiségű MiG-29-es a háború 2022. februári kitörése előtt az ukrán légierő gerincét alkotta. Bár a jóval nagyobb teljesítményű Szu-27-es és Szu-24M vadászgépek állománya gyorsabban fogyatkozott, a MiG-29-esek veszteségeit kelet-európai felajánlásokból sikerült pótolni, miután a Varsói Szerződés egykori tagállamai kivonták a hadrendjükből ezt a típust.

A MiG-29-esek a mai napig sokrétű feladatokat látnak el az ukrán légtérben. Bár légiharc-képességeik mára korlátozottá váltak, a gépeket alkalmassá tették a NATO-szabványú földi célok elleni fegyverek indítására. Elsősorban az AGM-88 HARM radarelhárító rakétákat alkalmazzák velük az orosz légvédelmi rendszerek kiiktatására. A flotta az elmúlt időszakban súlyos veszteségeket szenvedett, például egy korábbi időszakban, október 13. és 23. között mindössze tíz nap alatt tizenhét gépet veszítettek el az oroszok állítása szerint.

A fenti állításokat az ukrán légierő nem erősítette meg, ugyanakkor

egy másik esetet igazoltak: művelet közben egy MiG-29-es Poltava megyében lezuhant, a pilóta sikeresen katapultált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images