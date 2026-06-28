Titkos katonai tengely bukott ki a világ egyik legfeszültebb térségében: több fegyverüzlet zajlott

Fejlett fegyverrendszereket, például légvédelmi technológiát, vagy F-15-ös vadászgépekhez alkalmas modern harci sisakokat adott el Izrael Katarnak és Szaúd-Arábiának. Az eladásokat jelzi, hogy a katari sejk családjának 11 repülőgépe közül három is a Elbit C-MUSIC légvédelmi rendszerrel van felszerelve. Az érintett járműveket 2020 és 2022 között a svájci Bázelbe vitték, hogy ott karbantartási munkálatokat végezzenek rajtuk, vélhetően ekkor kerültek fel az izraeli eszközök is. Korábban egy 2017-es katonai szerződést vizsgálva kiderült, hogy alvállalkozóként izraeli vállalatok is részt vettek egy olyan beszállításban, amely szintén Katarnak szállított fejlett sisakokat. A tranzakció része volt például 160 darab, egyenként mintegy 200 000 dollár értékű JHMCS sisak, valamint AN/AVS-9 éjjellátó szemüvegek.

Hasonlóan a kis monarchiához, a szomszédos Szaúd-Arábia is üzletelt Jeruzsálemmel.

Ebben szintén az amerikai F-15-ös vadászgépek szerepelnek, Rijád 462 JHMCS sisakot és 462 azonos típusú éjjellátó szemüveget kapott, amelyeket Katarnak adtak el. Ezekről online felvételek is vannak, melyek mutatják, hogy használják a katonai eszközöket. Az üzlet azért is különösen érdekes, mivel sem Katarnak, sem Szaúd-Arábiának nincs hivatalos, diplomáciai kapcsolata Izraellel, ennek ellenére volt szó mindkét ország esetében, hogy esetleg csatlakoznak az Ábrahám-egyezményekhez, ezzel hivatalosan is elismerve a Földközi-tenger partján fekvő országot. Hozzá kell tenni, hogy ezek az üzletek még a 2023-as gázai háború kirobbanása előtt zajlott, azóta nyilvánosan jóval hűvesebbé vált a hangulat Jeruzsálemmel.

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