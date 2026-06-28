Új területen indult meg a versenyfutás a nagyhatalmak között: recseg-ropog az Egyesült Államok pozíciója

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A globális űrgazdaság 2024-ben elérte a 613 milliárd dollárt, és 2035-re akár 1800 milliárd dollárra nőhet, ám a szektor növekedését egyre inkább a földi infrastruktúra hiányosságai fenyegetik. Az új fejlesztésű rakéták által lehetővé tett felbocsátások számának rohamos emelkedésével párhuzamosan a jóval lassabb tempóra épített űrkikötők válhatnak az iparág szűk keresztmetszetévé. A Kennedy Űrközpont belső NASA-jelentése szerint az 1960-as évekből származó infrastruktúra nem képes lépést tartani a kereskedelmi igényekkel, a SpaceX és a Blue Origin pedig egyenként is évi 120 indítást tervez Floridából. Az űrverseny új frontvonala így már nem csupán a rakétagyártás, hanem az is, hogy az Egyesült Államok, Kína és Európa mely szereplői tudnak a jövő szupernehéz, újrahasználható rakétáihoz megfelelő földi kapacitást kiépíteni. Cikkünkben végigvesszük, milyen problémákkal küzd az Egyesült Államok az űrszektor egyik kulcsfontosságú területén, és a legnagyobb űrhatalom kihívói hol tartanak ezen a téren.

Egyre nagyobb üzlet az űrkutatás, mégis nagy hiányosságokkal küzd a szektor

A SpaceX júniusi, rekordméretű tőzsdei bevezetését követően valószínűleg azok számára is világossá vált az űrszektor gazdasági jelentősége, akik eddig inkább tudományos vagy geopolitikai kérdésként tekintettek az űrkutatásra. A hidegháború idején az űrtechnológia fejlesztését elsősorban a két szuperhatalom presztízs- és katonai versengése hajtotta. Mára azonban az állami szereplők mellett olyan magáncégek váltak meghatározóvá, amelyek műholdas kommunikációban, földmegfigyelésben, rakétaindításban és űrinfrastruktúrában építenek egyre nagyobb üzletet.

A 2025-ös The Space Report című kiadvány szerint a globális űrgazdaság 2024-ben elérte a 613 milliárd dollárt, ami 7,8 százalékos éves növekedést jelentett. Az elemzés szerint a teljes űrgazdaság 78 százalékát a kereskedelmi szektor adta. A Világgazdasági Fórum korábbi előrejelzése alapján a bővülés a következő évtizedben is folytatódhat:

a szektor mérete 2035-re elérheti az 1800 milliárd dollárt.

Az űrgazdaság talán legfontosabb, és kétségtelenül leglátványosabb elemeinek a rakétaindítások számítanak, ezek teszik ugyanis lehetővé, hogy a szereplők műholdakat, űrszondákat, illetve emberes űreszközöket juttassanak Föld körüli pályára vagy azon túlra. A rakétaindítások száma az elmúlt években rendkívül meredek pályán emelkedett:

2025-ben világszerte 324 orbitális indítási kísérlet történt, ami 25 százalékos növekedést jelent a 2024-es 259-hez képest.

Az indítási kapacitás iránti igényről gyakran esik szó, arról azonban kevesebb, hogy a rakéták önmagukban nem oldják meg a pályára állítást. Kell hozzájuk indítóállás, szerelő- és tesztcsarnok, üzemanyag-infrastruktúra, követőrendszer, biztonsági zóna, engedélyezés és képzett földi személyzet is. Noha ezek kevésbé látványosak, mint egy-egy hatalmas űrrakéta, legalább ilyen fontosak az űrkikötők, vagyis azok a földi komplexumok, amelyek nélkül a modern űrgazdaság nem tudna nagy ütemben növekedni.

Nem csak indítóállás - Miből áll egy modern űrkikötő?

Az űrkikötő kifejezés elsőre úgy hangozhat, mintha pusztán egy rakéták számára kialakított indítóhelyről lenne szó. A valóságban azonban egy modern űrkikötő ipari, logisztikai, biztonsági és szabályozási komplexum, amely a rakéták és űreszközök előkészítésétől az indításon át egészen a repülés követéséig számos kritikus folyamatot fog össze.

Egy ilyen központban az indítóállásokról startoló rakéták csupán a rendszer leglátványosabb elemeit jelentik. Mögöttük szerelő- és integrációs csarnokok, hasznosteher-feldolgozó létesítmények, üzemanyag- és kriogén rendszerek, irányítóközpontok, radarok, telemetriai állomások, biztonsági zónák és engedélyezési folyamatok állnak. A rakétaindítás ezért nem egyetlen látványos pillanat, hanem több száz részfolyamat összehangolt eredménye.

Különösen fontos szerepük van azoknak a létesítményeknek, ahol a műholdakat, űrszondákat vagy emberes űreszközöket készítik elő és szerelik össze. Ezek gyakran rendkívül érzékeny és nagy értékű berendezések, amelyeket ellenőrzött környezetben kell kezelni, tesztelni és a hordozórakétához illeszteni. Hasonlóan összetett feladat az üzemanyagok tárolása és betöltése is. A hordozórakéták a kerozin mellett gyakran olyan anyagokat is használnak, amelyek tárolása különleges bánásmódot igényel. Ilyen például a folyékony oxigén, a folyékony hidrogén vagy a metán.

A nagyobb űrközpontok méretét jól érzékelteti, hogy a Kennedy Űrközpont egyik legismertebb épülete, a jármű-összeszerelő csarnok (Vehicle Assembly Building, VAB) 160 méter magas, és évtizedek óta az amerikai emberes űrprogram egyik emblematikus földi létesítménye. Ez azonban csak egyetlen eleme annak a jóval nagyobb infrastruktúrának, amely nélkül a rakéták nem tudnának rendszeresen és biztonságosan elindulni.

Miért válhat az űrkikötő szűk keresztmetszetté?

Az indítási kapacitás iránti kereslet növekedésével egyre világosabbá válik, hogy nemcsak a rakétagyártás üteme számít. Hiába készül több hordozórakéta, ha nincs megfelelő földi infrastruktúra, akkor előbb-utóbb az új űreszközök nem lesznek képesek az ígéreteket betartva tovább növelni az indítások sűrűségét. Az űrkikötők ezért ugyanúgy válhatnak az űrgazdaság kevésbé látványos, de stratégiai jelentőségű korlátaivá.

Ezt a nyomást tovább növeli az újrahasználható rakéták terjedése. A SpaceX Falcon 9 és Falcon Heavy rendszerei megmutatták, hogy a gyorsítófokozatok visszatérése és ismételt felhasználása érdemben átalakíthatja az indítások gazdaságtanát, tovább csökkentve az indítási költségeket és az indítások között eltelő időt. Az űrkikötők oldalán ez azonban új feladatokat is jelent:

a rakétákat nemcsak el kell indítani, hanem fogadni, ellenőrizni, felújítani, újratankolni kell őket, és előkészíteni az újbóli indításra.

A visszatérő hordozórakéták miatt azonban az űrkikötőknek egyre inkább kétirányú infrastruktúraként kell működniük. A tengeri drónhajók, szárazföldi leszállózónák, javító- és felújítókapacitások, valamint a rakétaelemek gyors mozgatására alkalmas logisztikai rendszerek mind fontosabbá válnak. Ez különösen igaz a következő generációs, nagyobb méretű, teljes egészében újrafelhasználhatóra tervezett rendszerekre, mint például a SpaceX Starshipre vagy a Blue Origin New Glenn rakétájára, amelyek a korábbiaknál nagyobb terhelést róhatnak a földi infrastruktúrára.

Az űrkutatás korábbi szakaszában a nagy űrközpontokat jellemzően nem erre a feszített, kereskedelmi logikájú indítási tempóra tervezték. Lévén, hogy a rakéták rendszerint vagy teljesen "eldobhatóak" voltak, sok létesítmény hosszabb előkészítési ciklusokhoz, ritkább startokhoz és alapvetően hosszú időtávot felölelő, állami programokhoz igazodott. A modern űripar egyik nagy kérdése ezért

ma már nemcsak az, hogy ki tud nagyobb vagy olcsóbb rakétát építeni, hanem az is, hogy mely űrkikötők képesek lépést tartani az indítások gyorsuló ütemével.

Nagy bajok vannak a Kennedy Űrközponttal

A világ legforgalmasabb űrközpontjának számító Kennedy Űrközpont és a szomszédjában található Cape Canaveral Űrhaderő bázis állapotáról idén júniusban született belső NASA jelentés azt találta, hogy az infrastruktúra korántsem áll készen a jövő szupernehéz, visszatérő hordozórakétáira.

A probléma a Kennedy Űrközpont történelmi gyökereihez nyúlik vissza.

Az űrközpont fő infrastruktúráját az 1960-as években, az Apollo-programra építették, majd a 2011-ben lezárt űrsiklóprogramhoz igazították. A jelentés szerint ma lényegében ugyanez a hat évtizeddel ezelőtt kiépített rendszer próbálja kiszolgálni a kereskedelmi űripar gyors felfutását és az egyre sűrűbben történő rakétaindításokat.

A Kennedy Űrközpont és a szomszédos Cape Canaveral Űrhaderő-állomás indítóállásai. Egyetlen partszakaszon ma hat rakétacsalád üzemel: a LC-39A (Falcon 9, Falcon Heavy, hamarosan Starship), az SLC-40 (Falcon 9) és az SLC-37 (Starship) a SpaceX-é, a LC-39B-ről a NASA Artemis-SLS rakétája indul, az SLC-41-en a ULA Atlas V és Vulcan, az SLC-36-on pedig a Blue Origin New Glenn. Kép forrása: NASA

A jelentésben szereplő számok jól érzékeltetik a feszültséget: a Kennedyről és Cape Canaveralról indított felbocsátások száma

2020 és 2025 között 31-ről 109-re ugrott.

A NASA előrejelzése szerint ez 2030-ra elérheti az évi 268-at. Az infrastruktúra azonban nem ezzel a tempóval fejlődött: az ellenőrök szerint a közös használatú rendszereket eredetileg úgy tervezték, hogy egyszerre egyetlen küldetést szolgáljanak ki, akár hónapos szünetekkel az indítások között.

A jelentés három fő területen azonosított hiányosságokat a Kennedy Űrközpont működésével kapcsolatban.

Az első problémaként az áramellátást nevezi meg az elemzés. Az indítókomplexum földbe fektetett kábelcsatornái még az 1960-as évekből származnak, és a NASA felügyelői szerint egyes szakaszaik mára teljesen beomlottak. Az egyik alállomás transzformátorai szintén a harmincéves tervezett élettartamuk végén járnak, meghibásodásuk az ellenőrök szerint legalább egy hónapra megbéníthatná az indításokat.

A rendszer állapota mellett a kapacitás is szűkösnek bizonyulhat a jövőben.

A komplexum két fő indítóállására, a 39A-ra és a 39B-re együttesen mindössze 9 megawatt jut, miközben a jelentés szerint a jövőben akár egyetlen Starship-indítás energiaigénye is meghaladhatja ezt.

A gázellátás terén a felügyelők szerint a NASA bázisa jelenleg nem tudna egyidejűleg több nagy vállalatot és különböző rakétarendszert kiszolgálni. Gáz alatt természetesen nem a lakossági értelemben vett földgázra kell gondolni: a különféle ipari gázok, például a nitrogén és a hélium a rakéták üzemanyag-kezeléséhez, hűtéséhez vagy éppen a nyomásviszonyok szabályozásához is elengedhetetlenek. A jelentés kiemeli, hogy a jelenlegi nitrogénellátó csőrendszer nem lenne képes egyszerre kiszolgálni az Artemis-program és a Blue Origin New Glenn rakétáinak indításait, és a jövőbeli holdrakéta-startok idején akár egy-két hónapos kiesési időszakok is előfordulhatnak a vezetékek korlátai miatt.

A harmadik fontos tényezőként a szakemberek a közlekedést és a logisztikát említik, ahol szintén az infrastruktúra elavultsága jelenti a fő problémát.

Ahogy arra az Ars Technica technológiai lap cikke is rávilágít, a szakemberek attól tartanak, hogy az éves indítások és a nagyobb hajtóműtesztek száma 2028 végére vagy 2029-re elérheti, sőt meg is haladhatja az év napjainak számát. Ez rendkívüli terhelést róna a Kennedy Űrközpont rendszereire. A SpaceX jelezte, hogy a 39A komplexumról nyolcnaponta tervezné indítani a Starshipet, hogy feltölthesse a rakéta Föld körüli pályán keringő üzemanyagtárolóit, mielőtt a Starship továbbindulna a Hold felé. Egyetlen holdi leszállóegység megtankolásához ugyanis legalább 15 indításra van szükség.

A vállalat a floridai indítóállásairól évente 120 Starship-startot tervez, és a Blue Origin is hasonló nagyságrenddel számol: 2035-re évi 120 New Glenn-indítást vetít előre.

Mindeközben a NASA építkezésekre és karbantartásra fordítható, közvetlenül az indításokhoz kapcsolódó költségvetése 2021 óta - inflációval korrigálva - 11 és 47 százalék közötti mértékben csökkent. A hatályos jogszabályi környezet miatt a szervezet ráadásul csak korlátozottan fogadhat el pénzügyi hozzájárulást a magáncégektől a közös használatú, nagyszabású infrastruktúra fejlesztésére. Így a folyamatosan amortizálódó létesítmények egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, miközben a Kínával folytatott globális űrverseny feszített határidőket diktál.

Az új űrverseny a Földön is folyik

A floridai példából jól látszik, hogy a modern űrgazdaság egyik legfontosabb kérdése már nem pusztán az, ki tud rakétát építeni. Legalább ilyen fontos, hogy ki rendelkezik olyan földi infrastruktúrával, ahonnan gyakran, biztonságosan és kiszámíthatóan lehet indítani.

Ezért az űrverseny egyik kevésbé látványos, de egyre fontosabb területévé vált az űrkikötők építése és fejlesztése is.

Az Egyesült Államok legnagyobb kihívója az űrkutatás terén kétségtelenül Kína. A nagyhatalmak számára az indítóhelyek stratégiai autonómiát jelentenek, ugyanis a katonai, hírszerzési, navigációs vagy kommunikációs műholdak esetében nem mindegy, hogy azokat saját vagy külföldi infrastruktúra igénybevételével állítják pályára.

Kína jelenleg nem egyetlen indítóhelyre támaszkodik, hanem több, eltérő feladatokra optimalizált űrközpontból álló rendszert működtet. A kínai állami források szerint az országnak három nagy szárazföldi indítóhelye van - Jiuquan, Taiyuan és Xichang -, ezek mellett pedig Hajnan szigetén működik a tengerparti Wenchang indítóközpont. Ez a hálózat lehetővé teszi, hogy Kína különböző pályákra, különböző rakétatípusokkal és eltérő küldetési profilokkal indítson műholdakat, űrhajókat és más űreszközöket.

A bázisok között világos munkamegosztás alakult ki.

A Jiuquan a kínai emberes űrrepülés egyik kulcshelyszíne, innen indulnak a Sencsou-űrhajók a Tienkung űrállomás felé, emellett alacsony Föld körüli pályára irányuló küldetésekben is fontos szerepet játszik.

a kínai emberes űrrepülés egyik kulcshelyszíne, innen indulnak a Sencsou-űrhajók a Tienkung űrállomás felé, emellett alacsony Föld körüli pályára irányuló küldetésekben is fontos szerepet játszik. A Taiyuan bázis elsősorban földmegfigyelési, meteorológiai és napszinkron pályás indításoknál jelentős.

bázis elsősorban földmegfigyelési, meteorológiai és napszinkron pályás indításoknál jelentős. A Xichang leginkább a geostacionárius és navigációs műholdak, például a BeiDou-rendszer kiindulópontját jelenti.

leginkább a geostacionárius és navigációs műholdak, például a BeiDou-rendszer kiindulópontját jelenti. A Wenchang bázis pedig Kína modern, tengerparti nehézrakétás központja, amely kedvezőbb földrajzi helyzetet kínál a nagyobb hordozórakéták és a mélyűri küldetések számára.

Ezek mellett, az elmúlt években Kína felépítette első kereskedelmi űrindítóhelyét is, a Wenchanghoz hasonlóan szintén Hajnan szigetén. People's Daily tudósítása szerint a hajnani kereskedelmi űrközpont építése 2022-ben kezdődött, első indítását pedig 2024. november 30-án hajtotta végre egy Hosszú Menetelés-12 rakétával.

A kapacitásépítés mögött az indítási volumen gyors növekedése áll. A SpaceNews összesítése szerint

Kína 2025-ben 92 orbitális felbocsátást hajtott végre, több mint 300 műholdat juttatva pályára.

Még, ha az Egyesült Államok indítási számai - nagyrészt a SpaceX rendkívüli tempójának köszönhetően - messze meghaladják a kínai számokat, a távol-keleti ország így is messze a legfontosabb kihívónak számít.

A régi kihívó, aki már nem sok vizet zavar

Oroszország helyzete alapjaiban tér el Kínáétól. Moszkva nem új űrinfrastruktúra kiépítésén dolgozik jelenleg, hanem a szovjet örökségre támaszkodik, miközben igyekszik csökkenteni a függőségét a Kazahsztánban fekvő Bajkonurtól. A Szovjetúnió egykori tagköztársaságának területén található kozmodrom a hidegháborús űrkorszak egyik legfontosabb helyszíne. Innen indult 1957-ben a világ első műholdja, a Szputnyik-1, majd 1961-ben az első űrhajós, Jurij Gagarin is.

Bajkonur ma is kulcsszerepet játszik az orosz emberes űrrepülésben, de egy 2025-ös baleset megmutatta, mennyire sérülékeny ez a modell. A Szojuz MS-28 2025. november 27-i, sikeres ISS-indítása után a 31/6-os indítóállás több eleme megsérült; több beszámoló szerint a létesítmény egyik kiszolgálóplatformja a lángárokba zuhant,

megbénítva Oroszország egyetlen, emberes indításokra alkalmas bajkonuri helyszínét.

Oroszország ezért régóta igyekszik nagyobb szerepet adni a saját területén fekvő, távol-keleti Vosztocsnij kozmodromnak, amelynek célja, hogy hosszabb távon csökkentse a Bajkonur-dependenciát. A Vosztocsnijról 2016-ban indult először rakéta, az Angara-A5 nehézrakéta első startját pedig 2024-ben hajtották végre innen.

Európa számára is nagy a tét

Európa számára, mint sok más területen az űrkutatásban is elsősorban szuverenitási kérdés, hogy megfelelő indítási helyekkel rendelkezzen. A kontinens földrajzi helyzete nem kedvez ahhoz, hogy nagyobb űrrakétákat indítsanak az államok a területről, így az Európai Űrügynökség (ESA) a francia guyanai Kourou-ban létesített űrközpontot használja. Innen indult többek között az Ariane 6 2024-es első repülése is. Ez a helyszín biztosítja Európa szuverén hozzáférését a világűrhöz, de az elmúlt évek indítási nehézségei megmutatták, hogy a kontinensnek szélesebb és rugalmasabb indítási infrastruktúrára is szüksége lehet.

Az ESA 2025 novemberi miniszteri tanácsán a tagállamok közel 22,3 milliárd eurós - a valaha volt legnagyobb - költségvetést hagytak jóvá, amelynek egyik fő pillére az önálló indítási képesség megőrzése és fejlesztése. Az Európai Bizottság 2025 júniusában tett javaslatot az első átfogó EU Space Actre, amelynek egyik kimondott célja, hogy csökkentse az EU tagállamainak kitettségét nem európai indítószolgáltatókkal szemben. A háttérben geopolitikai logika húzódik: az ukrajnai háború óta az orosz Szojuz rakéták kiestek az európai kereskedelmi piacról, a SpaceX dominanciája pedig azt a kérdést veti fel, hogy a kontinens kritikus fontosságú műholdjainak felbocsátását meddig bízhatja egyetlen, külföldi magánvállalkozásra. Az új északi-európai indítóhelyek ezért nem pusztán üzleti projektek: az európai stratégiai autonómia infrastrukturális alapkövei.

Az Amerikától és más külföldi szereplőktől való függetlenedés jegyében nagy hangsúlyt kapnak az ESA stratégiájában a kisebb, de a kontinentális Európa területén található indítási központok. Svédországban a Kiruna melletti Esrange Űrállomáson 2023-ban avatták fel az új, műholdak indítására is alkalmas kilövőállásokat, amelyek célja, hogy kis- és közepes műholdak számára kínáljon európai indítási lehetőséget a kontinensen.

Norvégiában az Andøya Spaceport a közelmúltban akkor kapott nagyobb hangsúlyt, mikor 2025-ben az európai Isar Aerospace űrvállalat Spectrum rakétájának tesztrepülése történt a komplexumban. Utóbbi felbocsátás volt az első próbálkozás arra, hogy az európai kontinensről orbitális, azaz a Föld körüli keringési pályát elérő rakétát bocsássanak fel, a kilövés azonban nem épp a tervek szerint alakult, mivel az eszköz egy hangos robbanást követően visszazuhant a Földre.

Összegezve tehát, a legnagyobb űrhatalmak és a feltörekvő Európa szempontjából nézve, az űrverseny egyik fontos frontvonala nem odafent húzódik: a földi infrastruktúra terén ugyanúgy folyik a versengés, amely a jövő rakétái miatt egyre fontosabb lesz. A következő évek, évtizedek kérdése már nem kizárólag az, hogy mely állam, vagy vállalat tud hordozórakétát építeni.

Hanem az, mely szereplők tudnak olyan földi infrastruktúrát is mellé tenni, amely bírja az indítások egyre gyorsuló tempóját.

Címlapkép forrása: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images