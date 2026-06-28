Üzent Zelenszkij embere Putyinnak: ne áltassa magát mindenféle szellemekkel, vége Trump engedékenységének

Szibiha az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében elmondta,
Oroszországon kívül valójában senki sem érti, mit jelent a Moszkva által emlegetett anchorage-i szellem,
amellyel az orosz fél a tavalyi, Alaszkában tartott orosz-amerikai csúcstalálkozó eredményeire utal.
A valóság egy dolgot világossá tesz: ha "Anchorage szelleme" egyáltalán létezett is, az mára biztosan halott. Oroszország számára Anchorage tanulsága az, hogy minden Ukrajna mellőzésével kidolgozott béketerv arra van ítélve, hogy szellemmé váljon és eltűnjön
- vélekedett Szibiha.
Moszkvának nem kellene hinnie a szellemekben, ehelyett reagálnia kellene Ukrajna komoly javaslataira, hogy üljön tárgyalóasztalhoz és vessen véget a háborúnak. Minél tovább képtelen Putyin elfogadni, hogy egyik célját sem fogja soha elérni a csatatéren, annál rosszabb Oroszország számára
- tette hozzá az ukrán diplomácia vezetője.
Az amerikai Axios hírportál értesülései szerint Donald Trump a G7-csúcstalálkozón azt sugallta, hogy elállhat az úgynevezett anchorage-i megállapodástól. Az amerikai elnök emellett nemrég nyilvánosan dicsérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Emmanuel Macron francia elnök szerint Washington immár nem tekint magára "semleges közvetítőként" az orosz-ukrán háborúban.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a napokban azt mondta,
Anchorage-ben nem született semmiféle alku.
A Kreml a nyilatkozat után álláspontja tisztázására szólította fel Washingtont.
Korábbi sajtóértesülések szerint az orosz és az amerikai elnök arról egyezhetett meg Alaszkában, hogy a békéért Ukrajnának további – akár Moszkva által nem elfoglalt – területeket kell feladnia a Donbaszban, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.
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