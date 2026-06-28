JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
ALG
Algéria 3 3 Ausztria
AUT
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika Kanada
CAN
 Ma 21:00
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Hétfő 19:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Üzent Zelenszkij embere Putyinnak: ne áltassa magát mindenféle szellemekkel, vége Trump engedékenységének
Globál

Üzent Zelenszkij embere Putyinnak: ne áltassa magát mindenféle szellemekkel, vége Trump engedékenységének

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter reagált Oroszország azon kijelentéseire, amelyek szerint az Egyesült Államok egyre csak szem előtt téveszti az úgynevezett "anchorage-i szellemet" - írja az Ukrajinszka Pravda. Az ukrán politikus hangsúlyozta, hogy Moszkvának a vádaskodás helyett a háború lezárását célzó, érdemi tárgyalásokra kellene összpontosítania.

Szibiha az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében elmondta,

Oroszországon kívül valójában senki sem érti, mit jelent a Moszkva által emlegetett anchorage-i szellem,

amellyel az orosz fél a tavalyi, Alaszkában tartott orosz-amerikai csúcstalálkozó eredményeire utal.

A valóság egy dolgot világossá tesz: ha "Anchorage szelleme" egyáltalán létezett is, az mára biztosan halott. Oroszország számára Anchorage tanulsága az, hogy minden Ukrajna mellőzésével kidolgozott béketerv arra van ítélve, hogy szellemmé váljon és eltűnjön

Még több Globál

Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

Veszélyes lépésre készülhet a Kreml: "Tudtára kell adni Putyinnak, hogy tudjuk, mit forgat a fejében!"

Közel ezren vesztették életüket a hőség miatt, de a többszörös melegrekord után jégeső csap le a nyugat-európai országra

- vélekedett Szibiha.

Moszkvának nem kellene hinnie a szellemekben, ehelyett reagálnia kellene Ukrajna komoly javaslataira, hogy üljön tárgyalóasztalhoz és vessen véget a háborúnak. Minél tovább képtelen Putyin elfogadni, hogy egyik célját sem fogja soha elérni a csatatéren, annál rosszabb Oroszország számára

- tette hozzá az ukrán diplomácia vezetője.

Az amerikai Axios hírportál értesülései szerint Donald Trump a G7-csúcstalálkozón azt sugallta, hogy elállhat az úgynevezett anchorage-i megállapodástól. Az amerikai elnök emellett nemrég nyilvánosan dicsérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Emmanuel Macron francia elnök szerint Washington immár nem tekint magára "semleges közvetítőként" az orosz-ukrán háborúban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a napokban azt mondta,

Anchorage-ben nem született semmiféle alku.

A Kreml a nyilatkozat után álláspontja tisztázására szólította fel Washingtont.

Korábbi sajtóértesülések szerint az orosz és az amerikai elnök arról egyezhetett meg Alaszkában, hogy a békéért Ukrajnának további – akár Moszkva által nem elfoglalt – területeket kell feladnia a Donbaszban, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.

Kapcsolódó cikkünk

Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet
Új területen indult meg a versenyfutás a nagyhatalmak között: recseg-ropog az Egyesült Államok pozíciója
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility